Фейк и ложь: Шмыгаль опроверг запрет на выезд заробитчан за границу

Все сообщения о том, что правительство установило ограничения для выезда из страны заробитчан, не соответствуют в действительности.

Об этом во время "часа вопросов к правительству" во время внеочередного заседания Верховной Рады 13 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос народных депутатов.

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"Об ограничении выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", – заверил он.

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При этом, по словам Шмыгаля, его правительство ведет переговоры с европейскими странами об условиях работы наемных работников из Украины. Киев требует, чтобы украинцам предоставляли официальное трудоустройство, медицинские гарантии, а также гарантии возвращения обратно и нормальных условий работы и проживания.

"Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах. И сегодня компании, которые приглашают наших людей туда работать, полностью эти условия соблюдают. Речь идет только о заботе о наших граждан", – подчеркнул премьер.

Глава правительства добавил, что украинцы должны выезжать на долговременные заработки за границей, а не превращать это в "импорт-экспорт коронавируса".

"Мы не для того два месяца держали страну и вся Европа держит свои страны закрытыми, чтобы сегодня каждые две недели привозить 100-200 тысяч инфицированных людей и постоянно бороться и валить экономику страны. Поэтому очень важный вопрос: гарантировать достойные условия работы нашим людям в Европе – это первое, и второе – обеспечить безопасность людей внутри, тех, кто живет и работает здесь", – резюмировал премьер-министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Финляндии ждут прибытия 15 тысяч украинцев, чьи профессиональные и личные качества высоко оценил посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне. Более того, Кабмин сейчас прорабатывает запросы на вылеты в Австрию, Финляндию, Данию, Норвегию и другие страны.

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