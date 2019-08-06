Территория "Укртелефильма". Фото: Антон Хархардин / Facebook

ФГИ продал имущество "Укртелефильма" и "Киевмашсервиса" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC 2019-08-06T12:57:00+03:00 Экономика По словам Виталия Трубарова, аукционы состоялись 5 августа

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины в понедельник, 5 августа, на аукционах продал единые имущественные комплексы (ЕИК) государственных предприятий "Укртелефильм" и "Киевмашсервис".

Об этом написал исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. Ранее он сообщил, что на продажу выставлен оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче Ивано-Франковской области, который находится на балансе Национального банка Украины.

"Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения по улице Кирилловская, 160 в Киеве", – отметил он, комментируя продажу ЕИК "Укртелефильма".

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По его словам, победителем аукциона стала компания "Риелтис плюс", которая купила комплекс за 5,1 млн грн.

Трубаров добавил, что ЕИК "Киевмашсервиса" приобрела компания "И-Стейт" за 20 млн грн.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году Украина выполнила план по доходам госбюджета от приватизации лишь на 1,4% – поступления составили 0,3 млрд грн. В декабре правительство решило привлечь дополнительный объем внутренних заимствований. Фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте, или 96% от уточненного плана.

По итогам первого полугодия 2019 года поступления от приватизации составили всего 0,3 млрд грн – только 1,6% от годового плана.

В госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации предприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эту цифру выполнить вполне реально:

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