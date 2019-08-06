ФГИ продал имущество "Укртелефильма" и "Киевмашсервиса"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины в понедельник, 5 августа, на аукционах продал единые имущественные комплексы (ЕИК) государственных предприятий "Укртелефильм" и "Киевмашсервис".
Об этом написал исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. Ранее он сообщил, что на продажу выставлен оздоровительный комплекс "Прикарпатье" в Яремче Ивано-Франковской области, который находится на балансе Национального банка Украины.
"Это уже не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения по улице Кирилловская, 160 в Киеве", – отметил он, комментируя продажу ЕИК "Укртелефильма".
По его словам, победителем аукциона стала компания "Риелтис плюс", которая купила комплекс за 5,1 млн грн.
Трубаров добавил, что ЕИК "Киевмашсервиса" приобрела компания "И-Стейт" за 20 млн грн.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году Украина выполнила план по доходам госбюджета от приватизации лишь на 1,4% – поступления составили 0,3 млрд грн. В декабре правительство решило привлечь дополнительный объем внутренних заимствований. Фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте, или 96% от уточненного плана.
По итогам первого полугодия 2019 года поступления от приватизации составили всего 0,3 млрд грн – только 1,6% от годового плана.
В госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации предприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эту цифру выполнить вполне реально:
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