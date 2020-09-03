Финальная экспертиза по делу "Роттердам+" имела беспрецедентный масштаб, – адвокат

Комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам+" отсутствуют

Комплексная экспертиза Службы безопасности Украины по делу "Роттердам+" проводилась с привлечением целого ряда экспертных институтов и по своей глубине и масштабу не имеет аналогов. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, пишет "Главком".

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"Это была самая масштабная и полная экспертиза с участием ряда экспертных институтов. Более полное исследование в Украине себе сложно представить", – сообщила Дригваль.

Адвокат подчеркнула, что комплексная экспертиза СБУ дала однозначный ответ – убытки для потребителей от формулы "Роттердам+" отсутствуют.

Она напомнила, что к таким же выводам ранее пришли 10 украинских и 4 международных исследовательских института, которые признали формулу абсолютно обоснованной для украинского рынка угля.

По словам Дригваль, закрытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой дела "Роттердам+", учитывая выводы множества экспертиз, было ожидаемым и закономерным.

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"Мы надеемся, что несмотря на политическое давление, дело будет полностью закрыто уже в ближайшее время учитывая окончание сроков досудебного расследования и однозначные выводы экспертов СБУ", – подытожила Дригваль.

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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

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Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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