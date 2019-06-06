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Финальный суд по скифскому золоту перенесли: названа новая дата

6 июня, 16:24

Музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на прошлое решение судей

Фото: Wikipedia

Апелляционный суд Амстердама отложил до 16 июля вынесение решения в споре между крымскими музеями и Украиной о скифском золоте. Об этом сообщили в самой инстанции.

"Апелляционный суд Амстердама вынесет вердикт по делу о скифском золоте 16 июля, а не 11 июня, как сообщалось ранее", — говорится в сообщении суда.

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Напомним, что сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме. После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию. Но Минкульт потребовал вернуть "Скифское золото" в Украину. 

Как мы уже писали, в декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. 

Однако музеи аннексированного Россией Крыма подали апелляцию на это решение. Рассмотрение ходатайства началось ранее в марте 2019 года.


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Тег суд, золото, музеи, апелляция, Амстердам, Апелляционный суд, скифское золото

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Источник:

ТАСС

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