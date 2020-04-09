Финансирования от МВФ попросили 80 государств: все опасаются кризиса

На международной арене выделение Украине денег от МВФ будет расценено как выигрыш в конкурентной борьбе

Украина в шаге от подписания новой кредитной программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на 8 млрд долларов. И нашему государству нужно поспешить, чтобы получить эти деньги, потому что в условиях пандемии коронавируса и глобальной рецессии, уже 80 стран обратились за помощью к МВФ. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Для подписания новой кредитной программы необходимо принятие двух законов. Закон о земельной реформе уже принят. Так называемый банковский закон нужно принять во втором чтении. И это надо сделать быстро. Поскольку уже сейчас 80 стран обратились к МВФ за финансированием. Что сейчас происходит? Международные финансовые рынки попросту заморожены для развивающихся экономик. Частное финансирование тоже негде получить. Все, на что вы можете надеяться, это государственное или межгосударственное финансирование. Все сейчас зависит от МВФ. Поэтому, если вы не получите финансирование МВФ, вы не получите ничего", – рассказал Аслунд.

Он отметил, что отставка правительства Алексея Гончарука подорвала доверие к Украине. И сейчас, по словам Аслунда, этот кредит доверия к продолжению реформ в Украине пересматривается.

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"Повторюсь, с конца февраля международные финансовые рынки заморожены. Никто не будет инвестировать в украинскую экономику. Единственные безопасные на сегодня валюты – это доллар, швейцарский франк и, возможно, японская иена. Другие валюты падают. Что мы еще увидели за последний месяц, – это настоящая финансовая паника. И Украина – одна из многих жертв этой паники. Мы ожидали, что в этом году украинская экономика вырастет на 4%. Теперь же из-за коронавируса мы прогнозируем падение западных экономик на 8%", – полагает Аслунд.

В тренде Доллар в Украине вернулся к росту: курс НБУ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам января-февраля 2020 года сократился на 0,2%, тогда как в январе падение составляло 0,5%.

Напомним, по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%. Ранее ожидалось, что в 2020 году рост ускорится, однако в обновленном макроэкономическом прогнозе правительство ожидает падения ВВП Украины на 4,8%. При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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