Финансовый кризис в Турции: стала известна позиция Меркель

Сегодня, 17:39

Канцлер Германии обсудила проблемы Турции на встрече партии ХДС

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит срочной необходимости предлагать финансовую помощь Турции, которая столкнулась с серьезным финансовым кризисом. Об этом заявила генеральный секретарь Христианско-демократической партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Reuters.

"Она еще раз дала понять, что не видит в этот момент необходимости специальной помощи Турции", – сказала она после встречи ХДС с участием Меркель.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Турции до "Ba 3" с негативным прогнозом. 

А в S&P напомнили о влиянии недавнего обвала курса турецкой лиры.

"Снижение рейтинга отражает наши ожидания, что экстремальная волатильность турецкой лиры и, как следствие, прогнозируемая резкая корректировка платежного баланса подорвет экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в следующем году", - сообщили в S&P.

Агентство не исключает, что за последующие четыре месяца инфляция в Турции может достигнуть 22%.

Напомним, торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России. Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.
Германия, Турция, Меркель, лира, кризис в Турции

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