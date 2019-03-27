Финансы – дело десятое: почему Украина не выполнила часть условий МВФ

Уложиться в дедлайн удалось не по всем структурным маякам Фонда

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Финансы – дело десятое: почему Украина не выполнила часть условий МВФ Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b6/556/5c93b6556d65b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b6/556/5c93b6556d65b.jpg 2019-03-27T15:45:00+02:00 Экономика Уложиться в дедлайн удалось не по всем структурным маякам Фонда

Министерство финансов Украины выполнило все маяки и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). А вот парламент для сотрудничества с международными партнерами сделал мало и в дедлайны не вложился.

Например, к концу марта Верховная Рада Украины (ВРУ) должна была принять закон о "сплите" (который предполагает ликвидацию Нацкомфинуслуг и передачу полномочий по регулированию небанковских рынков Нацбанку), поправки в закон о Фонде гарантирования вкладов для усиления его полномочий.

Почему "руки не дошли" и грозит ли несоблюдение терминов сотрудничеству с международными партнерами, "Сегодня" расспросили у экспертов.

"Нынче ВРУ не очень дееспособная. Поэтому большое количество необходимых законопроектов не рассматривается, они заморожены законопроектом о языке… К тому же выборы, сейчас мало кто думает об экономике, кроме Минфина и Нацбанка", – убежден финансовый эксперт Тарас Козак.

Финансовые законопроекты, по словам специалистов, остались не приняты в основном в силу своей нишевости. Но и наличие заинтересованного сопротивления списывать со счетов нельзя, предупреждают эксперты.

"У нас была зачистка банковского рынка от "банков-пылесосов", которые перекачивали деньги вкладчиков напрямую в карманы своих собственников. Они массово банкротились, выходили с рынка, их активы падали... У Фонда гарантирования вкладов с этим большие проблемы, ему тяжело работать, так как это все влиятельные люди, они оказывали сильное давление и ему было тяжело реализовывать активы", – отмечает зампредседателя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта.

"Сплит" - хоть и технический вопрос, но наталкивается на большое сопротивление в Верховной Раде, ввиду того, что много бизнес-групп используют схемные страховые компании для минимизации налоговых обязательств. Соответственно, они не заинтересованы в том, чтобы было сильное регулирование страхового рынка со стороны Нацбанка", – рассуждает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Бездействие парламента может дорого обойтись, предупреждают аналитики.

"Просмотр программы МВФ будет проходить в мае, и если к тому времени удастся выполнить необходимые условия для получения транша, и их выполнение будет оценено Фондом положительно, то проблем из-за задержки возникнуть не должно. В то же время, если парламент не примет необходимых решений, вероятно, пересмотр программы будет отложен до момента выполнения условий для выделения транша", – считает старший аналитик группы ICU Тарас Котович.

По мнению экспертов, парламент в апреле все же приступит к голосованию за необходимые финансовые инициативы, ведь неполучение транша чревато проблемами с обслуживанием внешнего долга в 2019 году. Также не будет хватать денег на обеспечение бюджетных проектов, считает Вышлинский.

Кухта добавляет, что даже если не учитывать влияние "сплита" на транш МВФ, этот закон важен для самой Украины. Без него не получится реформировать небанковский сектор. Таким образом страна лишит себя возможности запустить "нормальный рынок акций, облигаций, которые помогли бы украинским компаниям привлекать ресурсы", омтечает эксперт.

Ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев уже отмечал, что Украина не прогрессирует в развитии национальных рынков капитала, как того требует МВФ.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Для получения полного финансирования по программе Украина должна на протяжении года выполнить так называемые "маяки". Прогресс по их выполнению изучала техническая миссия МВФ, которая работала в Киеве с 5 по 13 марта. Перед делегацией не стояла задача решить вопрос о предоставления транша. Этим займется оценочная миссия, которая ожидается в мае – июне.

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.