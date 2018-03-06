Финляндия выделит Украине 50 миллионов евро на энергетику и образование

Финляндия будет продолжать и увеличивать свою поддержку Украине

Финляндия готова предоставить Украине 50 млн евро на осуществление проектов в сфере образования и возобновляемой энергетики.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает "Укринформ".

"Финляндия будет продолжать и увеличивать свою поддержку Украине, которая с начала конфликта на востоке достигла 34 млн евро... Мы готовы предоставить 50 млн евро на новые проекты в сфере образования и возобновляемой энергетики", – сказал Сойни.

Министр напомнил, что в понедельник им было подписано двустороннее соглашение с министром образования и науки Лилией Гриневич о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С новым траншем: что Украина должна сделать для получения миллиардов от ЕС и МВФ

Кроме того, Финляндия собирается положить начало в Украине фонду энергоэффективности, который будет предоставлять экспертную поддержку украинским специалистам в этой области, сказал он.

Напомним, о новом пакете макрофинансовой помощи ЕС стало известно еще в конце ноября прошлого года. После переговоров с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на саммите Восточного партнерства в Брюсселе Петр Порошенко заявил "об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 гг.". Тогда украинский президент сообщил, что объем нового пакета будет аналогичным предыдущему – 1,8 млрд евро, который мы получим тремя траншами, начиная с января этого года.

Новый пакет макрофинансовой помощи, и то предварительно, Еврокомиссия согласовала лишь 28 февраля, и ее размер оказался несколько меньше заявленного Петром Порошенко.

В пятницу, 2 марта в рамках публичной дискуссии "G7 в Украине: поддержка, критика или критическая поддержка", организованной Центром "Новая Европа", посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли рассказал корреспонденту сайта "Сегодня", что в первой половине марта Еврокомиссия должна официально представить свои предложения о новом пакете макрофинансовой помощи Украине.

По словам дипломата, ее объем составит 1 млрд евро, помощь предоставят двумя траншами по 500 млн евро. Если в ближайшие пару месяцев предложение Еврокомиссии одобрят Европарламент и Совет Европы, первый транш Украина сможет получить уже в июле-сентябре.