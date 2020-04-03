Fintech-компания LeoGaming передала 2,8 млн грн на аппарат "искусственных легких" для лечения осложнений коронавируса

Аппараты ЭКМО помогают поддерживать дыхательные функции, даже когда не справляется аппарат ИВЛ

Fintech-компания LeoGaming, которая обеспечивает пополнение онлайн-игр и разрабатывает платежные решения для бизнеса, передала 2,8 млн на покупку аппаратов "искусственных легких". Проект реализовали сооснователь Monobank Олег Гороховский, CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова и Владимир Яценко. Общая сумма инвестиций составила более 6 млн грн.

"Мы очень рады видеть, как украинские предприниматели объединились ради общей цели – помочь украинцам пережить эпидемию и спасти сотни и тысячи жизней. Естественно, LeoGaming не остается в стороне. Сейчас важно осознать простую истину: не бывает маленьких жертв и каждая помощь важна. Мы рады реализовать этот проект вместе с Олегом Гороховским и Владимиром Яценко и призываю весь бизнес помогать там, где они нужны больше всего", – рассказала Алена Дегрик Шевцова.

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Аппараты ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) – специальные медицинские устройства, помогающие поддерживать дыхательные функции пациента, даже когда не справляется аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких). По словам Гороховского, до этого в Украине было всего 10 подобных аппаратов, два из которых находится в Александровской больнице Киева и загружены на 100%.

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После того, как Украина закрыла регулярное авиасообщение, аппараты пришлось доставлять в Украину чартером. Вчера оборудование передали директору Днепровской городской клинической больницы №16 Олегу Хасилеву.

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