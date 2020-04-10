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Физлица-предприниматели получат соцвыплаты на детей: при каких условиях

10 апреля, 14:17

Виктория Подолянец

Денежную помощь будут давать в течение карантина и еще 30 дней после его завершения

Физлицам-предпринимателям, которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль, будут выплачивать социальную помощь на содержание детей. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, Кабмин разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума.

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", – сказала Лазебная.

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По ее словам, выплаты будут осуществляться во время действия карантина и в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.

Лазебная добавила, что Кабмин уже в ближайшее время примет решение о предоставлении такой помощи.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин совместно с Национальным банком разработали первые две программы кредитной поддержки малого бизнеса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9%" для ее работы в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов.

Кроме того, мы рассказывали, что Кабмин планирует принимать заявки на получение помощи с помощью онлайн-платформы.

Напомним, Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений. При этом чиновники объяснили, какая компенсация положена за задержку зарплаты или пенсии:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Экономическая правда

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