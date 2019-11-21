Фонд соцстраха остановил выплаты: как могут решить проблему

Сбои в начислении больничных и декретных уже были, говорит Палий

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Фонде соцстрахования 20 ноября сообщили о приостановлении перечисления денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

Позже в Министерстве социальной политики заявили, что остатков на счете фонда достаточно для проведения необходимых выплат в текущем месяце, однако восстановленный судом руководитель фонда принял решение приостановить выплаты. Новости "Сегодня" попросили политолога и экономиста Александра Палия прокомментировать ситуацию.

"За последние годы это (приостановка выплат больничных и декретных– Ред.) не впервые. И тогда бюджет компенсировал. То есть нужно оперативно проголосовать за изменения в бюджет", – сказал он.

По его мнению, ситуацию удастся разрешить в скором времени.

"Если Зеленский с ходу начнет не выплачивать то, что удавалось выплачивать в самых сложных условиях войны 2014-2015 гг., это был бы вообще скандал", – добавил он.

Напомним, ранее в Минсоцполитики также заявили о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины. В ФССУ эту информацию опровергли.

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