"Единщики" без пенсии: почему мелкие предприниматели могут остаться без выплат

С каждым годом становится все больше ФЛП, которые не могут выйти на пенсию

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В Украине уже больше месяца можно оформлять пенсии онлайн. В Пенсионном фонде (ПФУ) уверяют, что такую "пенсию в один клик" получили более тысячи украинцев. Но, как выяснили новости "Сегодня", с оформлением пенсий есть и проблемы – без выплат могут остаться сотни тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП).

Сейчас такие бизнесмены платят единый налог (918 гривен по состоянию на октябрь-2019). Именно этот налог и дает упрощенцам право на пенсию. Но для оформления выплат нужен и стаж – сейчас это 26 лет, но требования постепенно ужесточаются, и к 2028 году для выхода на пенсию понадобится уже 35 лет трудового стажа. Но как ФОП может доказать, что проработал достаточно долго, чтобы получать пенсию?

Наталья Некрасова и ее муж Николай 25 лет занимались торговлей на столичном авторынке – продавали литературу по ремонту авто. Когда Николаю исполнилось 60 лет, он пошел в Пенсионный фонд. Но там его шокировали, сказав не рассчитывать на пенсию. Оказалось, что у ПФУ нет сведений об уплате взносов за 90-е годы. Такая же ситуация возникла и у Натальи. Поэтому семейной паре пришлось обращаться в разные инстанции.

"Очень много надо было собирать документов – объяснять налоговой, какие именно документы и какими они должны быть", – сетует Наталья.

На это же жалуется большинство ФЛП пенсионного или предпенсионного возраста. Бывшая бизнесвумен Светлана Бойко рассказывает: когда пыталась выйти на заслуженный отдых, ее направили в налоговую и потребовали принести оттуда сведения об уплате взносов. Вот только в налоговой ее справок не оказалось – там информация сохраняется только за последние пять лет.

"Мне пришлось пройти семь кругов ада, чтобы восстановить документы. Беготня по разным инстанциям, по архивам – меня посылали то в архив, то в инспекцию, то еще куда-то. И таким образом я бегала где-то около семи месяцев", – жалуется женщина.

При этом документы могут утрачены, а некоторые архивы и вовсе сгорели.

"Часто база данных терялась в налоговых... И если в областных центрах еще более менее ситуация, то в районных центрах ситуация вообще катастрофическая", – говорит предприниматель из Тернополя.

Пример ситуации, с которой столкнулись предприниматели Виннице приводит председатель союза предпринимателей "Стена" Александр Печалин:

"В связи с переездами архива не стало и найти доказательства того, что он работал, просто не возможно. И вот такая вот проблема – она будет сейчас нарастать комом", – говорит Александр Печалин, председатель союза предпринимателей "Стена".

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Что делать ФОПам?

С каждым годом ФОПов, которые не могут выйти на пенсию, становится все больше. Сейчас это люди, которые начинали работать в 90-х. Тогда бизнес открывали 25-30-летние, и преимущественно от безысходности – работы не было, заводы, фабрики закрывались. Совсем скоро им исполнится 60 лет.

А когда ФОПов, которым отказали в пенсии наберется критическая масса, – это может грозить социальным взрывом. Предприниматели говорят: если их декларации об уплате взносов так и не найдут и если им откажут в пенсии – они выйдут на митинги.

Однако поддержат их не все украинцы. Эксперт по админреформе, директор института развития территорий Юрий Ганущак уверен, что часто ФОПы безосновательно требуют пенсию, ведь взносы в Пенсионный фонд они платили далеко не всегда.

"Обществу надоело, что какая-то категория людей хочет быть умнее других, выжить за счет других", – говорит Ганущак.

Специалист отмечает, что физлица-предприниматели – сами себе бухгалтеры, а потому обязаны тщательно сохранять отчеты за все годы своей работы.

"Каждый ФЛП, по правилам, обязан вести соответствующий журнал. Но редко кто ведет. Кто платил, тот найдет документы – в налоговой ничего не исчезает", – отмечает он.

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Об этом же говорят и в Пенсионном фонде, в который предприниматели и должны подавать отчетность. В ПФУ уверяют: все документы надежно сохраняются.

"Если человек добросовестно придерживался буквы закона и своевременно зарегистрировался в Пенсионном фонде, своевременно подавал отчеты в Пенсионный фонд, платил взносы, то таких проблем вообще не будет возникать", – говорит Елена Бойко, заместитель начальника ГУ пенсионного фонда Украины в Киеве.

Но самих предпринимателей такие объяснения возмущают.

"Никто не предупреждал, что нужно сохранять документацию, чтобы потом ее показать Пенсионному фонду", – говорит Александр Печалин, глава союза предпринимателей "Стена".

Результат – "минималка"

Наталье Некрасовой и ее мужу удалось добиться выплаты пенсии. Но прежде всего благодаря тому, что у них много стажа еще с советских времен – когда оба работали на заводе. Подтвердить свой стаж в качестве предпринимателей в 90-е годы оказалось сложно. Очень долго бегали по кабинетам и смогли собрать далеко не все справки. Еле-еле хватило до "минималки".

"Если ты даже был начальником цеха и имел большую зарплату в советские времена, но потом ты стал предпринимателем – все равно ты имеешь право только на минимальную пенсию. Одно только название -"предприниматель", а результат – минимальная пенсия", – говорит женщина.

Муж Натальи в свои 65 работает на авторынке до сих пор. Без выходных, семь дней в неделю. У него и у его жены пенсия составляет по 1500 гривен, прожить на которые невозможно. К тому же пара не может оформить субсидию – опять же, потому предприниматели.

Около 40% украинской экономики в настоящее время находится в тени. Это означает, что тысячи ФЛП в государстве работают нелегально и не платят никаких налогов.

"Мне говорят: "А я и не плачу налоги, я знаю, что такая будет ситуация – я за эти налоги за 25-30 лет куплю однокомнатную квартиру . И будет больше денег, если сдавать в аренду, чем минимальная пенсия", – рассказывает бывшая предпринимательница Светлана Бойко.

Не надеются на пенсию и много молодых предпринимателей. Антону Панюте – всего 26 лет. Он оформлен как ФЛП, работает в сфере интернет-рекламы. Говорит, что законопослушный человек, поэтому добросовестно платит налоги, работает по-белому. При этом не верит, что когда ему будет 60 лет, будет получать достойную пенсию.

"И даже если солидарная система – обычная пенсионная система – доживет до того времени, незачем планировать то, что не работает уже сейчас", – убежден Антон.

Антон говорит, что платит налоги, чтобы поддерживать нынешних пенсионеров. А чтобы поддержать себя, в будущем планирует обратиться в негосударственный Пенсионный фонд – откроет личный счет и будет ежемесячно класть туда деньги. Думает со временем инвестировать и в недвижимость. Считает, что есть сотни способов сэкономить на старость.

Напомним, ранее стало известно, что в краткосрочной перспективе второй уровень пенсионной системы – т.н. накопительные пенсии – в Украине вводиться не будут. Сейчас в Украине функционирует первый уровень – солидарная система. Также законодательно обеспечена работа третьего уровня – частных пенсионных фондов. Подробнее о работе НПФ читайте на сайте "Сегодня" в материале"Негосударственные пенсионные фонды: чем они пугают украинцев и почему оказались неэффективными".

Между тем, предпринимателям предпенсионного возраста предлагают еще один вариант – стаж, которого не хватает, можно докупить. Официально заплатить минимальные взносы – ЕСВ – один месяц сейчас – это 918 гривен. То есть только год обойдется в 11 000 гривен. А если не хватает лет десять? Это уже более ста тысяч. То есть право на минимальную пенсию – может стоить очень дорого.

Как оформить пенсию через интернет, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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