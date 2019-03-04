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Формирование цены на газ для населения: суд отменил решение Кабмина

Сегодня, 15:53

Дело рассматривалось с 2016 года, оно затянулось из-за смены состава коллегии судей

Фото: Pixabay
Формирование цены на газ для населения: суд отменил решение Кабмина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6d4/be7/5c76d4be76f31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6d4/be7/5c76d4be76f31.jpg Экономика Дело рассматривалось с 2016 года, оно затянулось из-за смены состава коллегии судей

Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление №315 Кабинета министров от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на газ для населения. Об этом сообщается сегодня на сайте суда.

Пресс-служба админсуда отмечает, что дело рассматривалось с 2016 года.

"Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи с окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило рассмотрение дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", – сказано в сообщении.

Отмечается также, что админсуд принял это решение, так как Кабмин нарушил порядок принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службы, обнародования проекта постановления и прочего.

"В целом [это] привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", – пояснили в суде.

Напомним, 27 апреля 2016 года Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" с 1 мая того же года установить единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривен за тысячу кубометров.

Последний раз цена на газ увеличилась 1 ноября 2018 года. Тогда тариф вырос до 8550 гривен за тысячу кубометров. Еще на 20% он увеличится с 1 мая 2019 года.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что цены на газ должны определяться рынком, а тем, кто нуждается в помощи, следует предоставлять четко сфокусированные субсидии.

Ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:

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Тег Кабмин, газ, цена на газ, суды

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