Формирование цены на газ для населения: суд отменил решение Кабмина
Дело рассматривалось с 2016 года, оно затянулось из-за смены состава коллегии судей
Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление №315 Кабинета министров от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на газ для населения. Об этом сообщается сегодня на сайте суда.
Пресс-служба админсуда отмечает, что дело рассматривалось с 2016 года.
"Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи с окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило рассмотрение дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел", – сказано в сообщении.
Отмечается также, что админсуд принял это решение, так как Кабмин нарушил порядок принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службы, обнародования проекта постановления и прочего.
"В целом [это] привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", – пояснили в суде.
Напомним, 27 апреля 2016 года Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" с 1 мая того же года установить единую цену на газ для населения на уровне 6879 гривен за тысячу кубометров.
Последний раз цена на газ увеличилась 1 ноября 2018 года. Тогда тариф вырос до 8550 гривен за тысячу кубометров. Еще на 20% он увеличится с 1 мая 2019 года.
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что цены на газ должны определяться рынком, а тем, кто нуждается в помощи, следует предоставлять четко сфокусированные субсидии.
Ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:
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