Формула Роттердам+ помогает развивать добычу угля в стране

Чем больше страна будет использовать собственного угля, тем больше работы будет у украинских шахтеров

Формула Роттердам+ помогает развивать добычу угля в стране 2019-04-04T22:32:00+03:00 Экономика Чем больше страна будет использовать собственного угля, тем больше работы будет у украинских шахтеров

Украина постепенно отказывается от импортного газа – добыча голубого топлива растет. Для атомных электростанций энергетики меняют поставщиков: вместо российского завозят американское топливо.

Уголь стране тоже приходится покупать. В частности, антрацит. Его залежи остались на оккупированной части Донбасса. Большинство украинских ТЭС работали на этом угле. Теперь должны переводить энергоблоки на газовую марку отечественного угля.

Чем больше ТЭС перейдут на газовые марки угля, тем больше его придется добывать украинским шахтерам.

Больше всего газового угля Украина получает из Днепропетровской области – его здесь добывает десяток шахт.

Чем больше страна будет использовать собственного угля, тем больше работы будет у украинских шахтеров. Предприятия смогут удержать больше специалистов на Родине.

"Это энергонезависимость страны, это рабочие места, это обеспечение страны теплом, светом, всем необходимым для жизнедеятельности", - говорит Сергей Авдеюк, заведующий горных работ ДТЭК ШУ Первомайское.

Больше добывать шахтеры смогут с новым оборудованием. Предприятия сейчас инвестируют в частности в приобретение новых комбайнов. Деньги на развитие шахт и на достойную зарплату шахтерам может дать справедливая цена на украинский уголь. Три года назад проблему решила формула Роттердам+. Украинские горняки смогли продавать свой уголь в Украине по европейским ценам, на равных условиях с иностранными поставщиками.

Без справедливой цены на уголь, которую обеспечивает Роттердам+, отрасль могла бы вообще остановиться.

"Так складывается на данный момент, просто шахты остановятся. А шахтеры найдут себе работу на других предприятиях или, скорее всего, за рубежом", – говорит Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

Формула Роттердам+ введена временно, говорят эксперты. Если она будет отменена правительству и добывающим компаниям придется договориться о новых условиях работы отрасли. Тогда шахтеры получат справедливую цену угля, и потребители будут защищены от скачков тарифов на коммунальные услуги. Как сейчас это происходит с ценой на электроэнергию. Она не менялась для населения более двух лет.

Ранее сообщалось, что законность формулы Роттердам+ признал еще один суд.

Также мы писали, что формула Роттердам+ сняла вопросы о коррупции.

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