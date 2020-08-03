Формула "Роттердам плюс" была обоснованна для украинского рынка угля, – EURACOAL

В условиях дефицита угля ценообразование должно было основываться на принципе импортного паритета

Эксперты Европейской ассоциации угля EURACOAL подтвердили, что применение формулы расчета цены на уголь по принципу импортного паритета ("Роттердам+") является оправданным и обоснованным для украинского рынка угля.

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Об этом в колонке для издания OBOZREVATEL сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, обнародовав копии соответствующих выводов экспертов EURACOAL.

"Формула "Роттердам+" является законной и обоснованной для рынка угля в Украине в 2016-2019 гг. по следующим основаниям: импортный паритет является единственно правильным индикатором для рынка угля в Украине; использование в формуле затрат на фрахт и перевалку из портов АRА является обоснованным, несмотря на то, что уголь фактически оттуда не едет", – сообщила адвокат.

Эксперты EURACOAL признали, что для украинского рынка, который на момент принятия формулы испытывал дефицит, ценообразование должно было основываться на принципе импортного паритета.

"В Украине наблюдается дефицит угля. Во время такого дефицита внутреннего товара стоит применять паритетный подход к ценообразованию для обеспечения равных условиях игры для отечественных производителей", – говорится в выводах экспертов Европейской ассоциации угля.

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Также эксперты EURACOAL подтвердили правильность выбора индекса API2 и выполненного НКРЭКУ расчета стоимости фрахта, то есть определение логистических расходов на доставку угля в Украину.

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Эксперты отметили, что индекс API2 включает расходы на доставку угля из стран добычи (ЮАР, США, Колумбия) в регион Амстердам-Роттердам-Антверпен в Северо-Западной Европе. При этом эти расходы существенно ниже, нежели если бы уголь направлялся из этих стран-добычи в порт "Пивденный" (Украина).

"Эксперты, опрошенные EURACOAL, соглашаются с мнением, что расходы на доставку в Украину являются выше в зависимости от происхождения груза и размера судна. Разница в расходах на доставку угля, который поставляется в Украину, а не порты региона АRA, колеблется от 6,5 долл. до 14,5 долл./т в соответствии с методологией НКРЭКУ. Таким образом аппроксимация разницы в расходах на доставку, выполненная НКРЭКУ отображает фактическое значение", – говорится в выводе европейской ассоциации.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

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По принципу импортного паритета с 2017 г. в Украине формируется цена на природный газ для населения. Цены определяются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаль утвердило этот подход в меморандуме с МВФ. Он предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемыми, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.

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