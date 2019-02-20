Формула "Роттердам+" сняла вопросы о коррупции – эксперт

По мнению Бориса Кушнирука, отсутствие формульного ценообразования отнюдь не гарантировало бы "низкие цены" потребителям электроэнергии

Фото: AFP

Формула "Роттердам+" сняла вопросы о коррупции – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d3d/a77/5c6d3da77bd27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d3d/a77/5c6d3da77bd27.jpg 2019-02-20T13:48:00+02:00 Экономика По мнению Бориса Кушнирука, отсутствие формульного ценообразования отнюдь не гарантировало бы "низкие цены" потребителям электроэнергии

Рыночная система ценообразования возникнет только когда начнет действовать полноценный рынок электроэнергии – с 1 июля 2019 года. До этого времени цену определяла принятая формула "Роттердам+", задача которой – установить прозрачное рыночное ценообразование на энергоресурсы.

Такое мнение в комментарии "Украинским новостям" высказал эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Потребность в формуле "Роттердам+" возникла, чтобы определить рыночную цену. До появления формулы цена на электроэнергию, на энергоресурсы определялась в ручном режиме отдельно для ТЭС и ТЕЦ, что порождало огромную коррупцию и злоупотребления. Потому переход к формульному ценообразованию полностью снимает вопрос относительно цены", - пояснил эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, отсутствие формульного ценообразования отнюдь не гарантировало бы "низкие цены" потребителям электроэнергии, особенно если речь идет об использовании дефицитного угля.

"Претензии Андрея Геруса (основной критик формулы) относились к тому, что, мол, он говорит: я не против взять за базу "Роттердам+", но в формуле еще учитывают доставку до Украины, что удорожает уголь. Я же говорю так: извините, но у нас где-то 13% угля добывается на госшахтах, и там цена выше "Роттердам+" в несколько раз. И чем ниже там была бы цена, на шахтах, тем больше приходилось бы государству дотировать госшахты. Если мы поставим задачу убрать с рынка убыточные шахты, а именно это и нужно делать, то уголь придется покупать почти весь за рубежом, так как добываемого в стране не будет хватать. А если покупать за границей, то по какой цене? Условно говоря, привязав цену к какой-то понятной формуле с учетом доставки в страну, то есть, "Роттердам+", – сказал эксперт.

Кушнирук подчеркнул, что как только начнет действовать рынок, само постановление о "Роттердам+" прекратит свое существование, так как будет рыночная система установления цен на энергоресурсы.

Ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила целесообразность формульного ценообразования в Украине. "Выбор маркерной цены является правильным, индекс API 2 является прозрачным и соответствующим показателям цены импортного паритета для угля в Украине", – отмечали эксперты ассоциации.

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