Форс-мажор: почему доллар стал дорожать преждевременно и сколько это продлится

Банки теперь скупают в 5 раз больше валюты, а зарубежные инвесторы выводят деньги из Украины

В этом году курс доллара начал расти почти на месяц раньше, чем в предыдущие несколько лет. Сайт "Сегодня" рассказывал, что после отказа Нацбанка от жесткого регулирования валютного курса в июле устанавливался самый выгодный курс доллара в году для покупки. А с середины или с конца августа начиналась сезонная девальвация гривни, которая продолжалась до января.

В этом году курс доллара начал расти ровно с середины июля. Опустившись к 17 июля до 26,2 грн, доллар начал расти и за следующие две недели достиг на межбанке показателя 26,96 грн. А в обменных пунктах курс американской валюты в первые дни августа уже превышал 27 грн.

НБУ: "виноваты" покупатели облигаций и фермеры-"нелегалы"

В Нацбанке объясняют "курсовые колебания" несколькими причинами.

"В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн дол. США) и выход нерезидентами с ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.) (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)", – объясняет НБУ.

В числе других причин финансовый регулятор называет значительные объемы возвращения НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, "в частности, со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона".

Банкам разрешили скупать в 5 раз больше валюты

В последнее время Нацбанк ввел ряд новшеств, так или иначе касающихся операций с валютой. С 1 июля изменил значения лимитов закупки валюты банками. А с 1 августа изменил методику расчета курса валют, приблизив ее к европейской.

Что касается методики расчета курса, то, по мнению экспертов, на курс доллара НБУ она практически не повлияет. Разве что уменьшит "панические" и спекулятивные составляющие, поскольку при расчете среднего курса будут "отсекаться" сделки, результаты которых существенно отклоняются от большинства других.

А вот новые лимиты покупки валюты могли стать одной из причин, которые заставили доллар дорожать преждевременно, считают эксперты.

По решению Правления НБУ от 19 июня этого года, лимит длинной открытой валютной позиции банков (т. е. той валюты, которую банк может закупать для собственных нужд) увеличен с 3 до 5% от размера капитала. А до 1 мая он составлял вообще 1%. Т. е. за два месяца НБУ в 5 раз увеличил норму закупки валют для банков. И в период максимального укрепления гривни (летом) банки активно использовали эту возможность, т. е. скупали валюту. А повышение спроса традиционно приводит к росту обменного курса.

"Раньше банки могли покупать в свой портфель валюты не больше 1% от своего капитала, а теперь Нацбанк разрешил 5%. И они покупают больше. Конечно, влияют и другие факторы, экспортеры-импортеры, но это было и в прошлые годы", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По словам экономиста, технология следующая. Министерство финансов размещает облигации внутреннего зама, госбанки скупают валюту и выкупают их.

"За счет этих денег Министерство финансов погасило проценты по кредитам за июль. Но в результате гривня начала девальвировать", – объясняет Охрименко.

Государственные платежи осуществляются в первые дни месяца. Поэтому ближе к концу месяца скупка валюты усилилась, и гривня начала падать. В начале августа она вновь может немного укрепиться – но только до тех пор, пока не придет пора повторять процедуру для выплат следующего месяца.

Эксперт: можно говорить, что осенняя девальвация гривни уже началась

Независимый экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что истоки нынешнего преждевременного подорожания доллара следует искать в действиях НБУ полугодичной давности.

"Нацбанк зимой повысил учетную ставку с 14,6 до 16%. По моему мнению, этот шаг был абсолютно не оправданный. Более того, я не исключаю, что он имеет коррупционную составляющую. В конце января – начале февраля гривня начинает обычно укрепляться, а инфляция - сокращаться. Поэтому повышать в то время учетную ставку было бессмысленно. Но, повысив учетную ставку, они увеличили доходность ОВГП. И спровоцировали еще большее укрепление гривни в тот момент, когда в Украину заходят деньги инвесторов-нерезидентов. В сумме доходность облигаций поднялась до 20% годовых в условной валюте. А летом, накануне традиционного повышения курса, нерезиденты начали продавать облигации и выводить валюту", – объясняет Борис Кушнирук.

Эксперт также считает, что в настоящее время можно говорить о том, что началось сезонное девальвирование гривни. По его прогнозам, подешевления доллара ожидать уже не стоит. Разве что небольших колебаний курса.

Аналитики ГК FOREX CLUB полагают, что курс доллара в августе будет колебаться в диапазоне 26,9 – 28,2 грн.

Сезонная девальвация гривни происходит волнообразно и обычно продолжается до конца новогодних праздников. Напомним, в законе о госбюджете на 2018 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 29,3 грн.