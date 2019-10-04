Форум регионов Украины и Беларуси: подписаны контракты на 500 миллионов долларов

Зеленский считает, что такие форумы надо проводить регулярно

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Контракты на сумму 500 млн долларов подписаны в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, который проходит в Житомире. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, подобный форум необходимо проводить регулярно.

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"Он укрепляет партнерство между нашими странами во всех сферах. И, что очень важно, не только на уровне двух столиц, Киева и Минска, а на уровне наших областей, а также отдельных предприятий. Такое глубинное сотрудничество становится важной составляющей наших отношений, между нашими странами. Как доказательство, подписание в рамках форума коммерческих контрактов на сумму около 500 млн долларов, а также расширение географии нашего сотрудничества", – сказал президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Зеленским пообещал четко придерживаться всех договоренностей, которые сегодня будут достигнуты на Втором форуме регионов.

Новости "Сегодня" писали, что первый форум регионов Украины и Беларуси прошел в октябре 2018 года в Гомеле, на котором встретились тогдашний президент Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

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