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Форум в Давосе-2021 перенесут на полгода: названа причина

26 августа, 17:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вместо очных встреч ВЭФ проведет онлайн "Давосские диалоги" высокого уровня

51-й Всемирный экономический форум перенес ежегодное собрание 2021 года в Давосе с января на начало следующего лета, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Большую перезагрузку" в эпоху после COVID-19. Однако, согласно рекомендациям экспертов, в январе мы не сможем сделать это безопасно", – отмечается в релизе.

Подробная информация о датах и месте собрания в 2021 году будет сообщена, как только организаторы убедятся, что выполнены все условия, чтобы гарантировать здоровье и безопасность участников и принимающих.

Вместо очных встреч в Давосе в течение недели ВЭФ проведет онлайн "Давосские диалоги" высокого уровня, на которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

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Напомним, в общем, в Давос в этом году приехали почти три тысячи участников. Среди них 119 миллиардеров из тридцати шести стран. Основными темами бесед стали экология и энергетика.

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А выступивший на форуме президент Владимир Зеленский рассказывал об амбициозных планах: Украина должна стать новым экономическим чудом мира. Ради этого инвесторам обещают персонального опекуна от правительства, налоговые каникулы и международный арбитраж.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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