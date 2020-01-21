Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Европейские страны должны покупать газ у США для обеспечения своей энергетической независимости. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам сессии 50-го Всемирного экономического форуме в швейцарском Давосе 21 января.

В своей речи Трамп похвалил экономический и энергетический успех Соединенных Штатов, приводя его в пример другим государствам.

"Мы настолько успешны, что США больше не должны импортировать энергию от вражеских государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии", – сказал лидер США.

По его словам, американская энергетическая революция экономит средства американцам, "в то время как многие европейцы борются с парализующими затратами на энергию". Он отметил, что граждане США тратят на оплату электроэнергии на пятьсот долларов меньше в год, чем жители Европы. При этом США скоро сможет пользоваться неограниченными запасами электроэнергии.

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"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности", – сказал Дональд Трамп.

Он заявил, что на фоне успехов в энергетической сфере в США не пострадала экология, что Трамп назвал "колоссальным успехом". Президент США отметил тот факт, что в Штатах самый чистый воздух и питьевая вода на земле. И пообещал, что в рамках мировой экологической акции американцы высадят один триллион деревьев.

В тренде Украина в новом рейтинге из Давоса обошла Грецию и Чили

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Грета Тунберг жестко раскритиковала мировых политиков на форуме в Давосе. Активистка полагает, что за год в мире почти ничего не было сделано в плане борьбы с нежелательными изменениями климата.

Напомним, в 2019 году мир потрясли масштабные пожары в Сибири и лесах Амазонии. С осени прошлого года огонь продолжает бушевать в Австралии. Пожары ширятся и сейчас – их площадь уже в три раза превышает размеры Киевской области. Погибли 27 человек, тысячи стали бездомными. Количество погибших в пожарах животных и птиц некоторые экологи оценивают в несколько сот миллионов особей.

При этом пожары – не самый вероятный результат изменения климата для Украины . Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мы должны готовиться к засухам, снижению уровня воды в реках, поднятию уровня моря.

Помимо этого, мы рассказывали о том, что Евросоюз объявил настоящую войну пластику – многие страны ЕС в течение нескольких лет должны полностью отказаться от использования одноразовых изделий из этого материала.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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