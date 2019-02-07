Франция выступит против газопровода в обход Украины – СМИ

"Северный поток - 2" может увеличить зависимость ЕС от российского газа

Фото: AFP

Франция выступит против газопровода в обход Украины – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1ae/c01/5c41aec01967f.jpg 2019-02-07T10:55:00+02:00 Экономика "Северный поток - 2" может увеличить зависимость ЕС от российского газа

Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги.

По данным СМИ, Париж планирует поддержать просмотр так называемой "газовой директивы" во время голосования в ЕС, запланированного на пятницу, 8 февраля.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", — цитируется в материале позиция французских властей.

Как известно, Еврокомиссия стремится принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Брюссель проверит, соответствует ли "Северный поток – 2" законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству [Германии] будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", — говорится в материале.

Напомним, ранее в Европарламенте жестко раскритиковали Россию за "Северный поток – 2". Комитет иностранных дел считает, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.

Как известно, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Подробнее о проекте газопровода читайте на сайте "Сегодня" в материале : "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

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