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Французский нефтяной гигант потребует от России компенсаций за "грязную" нефть

29 мая, 14:05

Из-за проблем с качеством черного золота Total приостанавливал работу

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Французская энергокомпания Total будет требовать компенсаций за поставки из России загрязненной хлорорганикой нефти по нефтепроводу "Дружба". 

По данным агентства  Bloomberg, очистка нефти может обойтись Total в сумму около 15 долларов за баррель.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Total и итальянская Eni заморозили выплаты за "грязную" нефть из России. Кроме того, сообщалось, что из-за "грязной" нефти из РФ концерн Total приостановил работу.

Напомним, 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

Беларусь 30 апреля полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной нефти с российского и белорусского участков "Дружбы", а 2 мая в эту страну по нефтепроводу начала поступать кондиционная нефть из РФ. Компания "Укртранснафта" 11 мая возобновила транзит нефти европейским потребителям по "Дружбе".

Переговоры с РФ о компенсациях ведет целый ряд стран, в том числе и Украина. Так, 17 мая стало известно, что Россия выплатит компенсации Украине, но для этого необходимо подписать дополнения к договору о транзите нефти.

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Тег нефть, Россия, Франция, компенсации, нефтепровод, дружба, Total, нефтепровод дружба

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Источник:

ТАСС

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