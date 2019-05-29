Французский нефтяной гигант потребует от России компенсаций за "грязную" нефть
Из-за проблем с качеством черного золота Total приостанавливал работу
Французская энергокомпания Total будет требовать компенсаций за поставки из России загрязненной хлорорганикой нефти по нефтепроводу "Дружба".
По данным агентства Bloomberg, очистка нефти может обойтись Total в сумму около 15 долларов за баррель.
Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Total и итальянская Eni заморозили выплаты за "грязную" нефть из России. Кроме того, сообщалось, что из-за "грязной" нефти из РФ концерн Total приостановил работу.
Напомним, 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.
Беларусь 30 апреля полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной нефти с российского и белорусского участков "Дружбы", а 2 мая в эту страну по нефтепроводу начала поступать кондиционная нефть из РФ. Компания "Укртранснафта" 11 мая возобновила транзит нефти европейским потребителям по "Дружбе".
Переговоры с РФ о компенсациях ведет целый ряд стран, в том числе и Украина. Так, 17 мая стало известно, что Россия выплатит компенсации Украине, но для этого необходимо подписать дополнения к договору о транзите нефти.
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