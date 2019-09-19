ФРС США второй раз за год снизила базовую процентную ставку

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б. п. Теперь она составляет 1,75-2%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"С 19 сентября 2019 года Федеральный комитет по открытым рынкам поручает проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1,75% до 2%", — говорится в сообщении регулятора.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после решения о снижении базовой ставки. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

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Глава государства упрекнул Пауэлла в отсутствии смелости, здравого смысла и видения ситуации. Он подчеркнул, что ФРС снова потерпела поражение. Отмечается, что Трамп неоднократно призывал к большему снижению ставок.

Глава регулятора прокомментировал высказывание американского лидера на пресс-конференции, передает CNBC. По его словам, моральный дух ФРС находится на высоком уровне, а сотрудники делают все возможное, чтобы служить американскому народу. Пауэлл заключил, что ФРС настроена на достижение целей максимальной занятости и стабильных цен и будет дальше действовать соответствующим образом для поддержания роста экономики.

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Напомним, 19 августа президент США Дональд Трамп вновь посетовал на сильный курс доллара и высказал мнение, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна быть снижена как минимум на 1 процентный пункт.

Ранее Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот.

ФРС снизила ставку на прошлом заседании на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Снижение стало первым с 2008 года.

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