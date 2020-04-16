Фрукты и многие ранние овощи у нас будут только привозные – эксперты рассказали, что будет с ценами

Также по новым ценам будут продавать муку, крупы, запасы которых люди раскупили за время карантина

Пока одни эксперты подсчитывают, как долго украинцы протянут без денег и сколько еще может продлиться карантин, другие прикидывают, что будет на ценниках после окончания карантина. Ну или во второй его части, если его продлят. Экономисты говорят, что во втором квартале нас ждет ускорение инфляции и рост цен на многие товары, прежде всего продукты.

"Весна – это период традиционно дорогих овощей и фруктов, который усугубится низким предложением, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Старые запасы на исходе, новая зелень, огурцы, редис и так далее, будут стоить немало. Особенно это проявится, если карантин не отменят, так как дешевого привоза от селян не будет. Стоимость импортных продуктов и промтоваров будет зависеть от курса гривни, который пока ожидается ближе к 28 грн/доллар, чем к 27. Все это в целом приведет к квартальной инфляции около 5%, что станет самым высоким ее показателем в нынешнем году".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также ожидает ускорения роста цен в апреле-июне, но он будет ниже 4%.

"Фрукты и многие ранние овощи у нас будут только привозные, а курс доллара подрос по сравнению с январем-февралем, когда он был 24 грн/доллар, – говорит Охрименко. – Значит цены поднимутся на них примерно на 15-20%. По новым ценам будут продавать муку, крупы, запасы которых люди раскупили за время карантина. А вот мясо, несмотря на пасхальные и майские праздники, расти в цене вряд ли будет – карантин, спрос низкий. Но уже в апреле инфляция может быть более 1%".

В целом годовую инфляцию эксперты пока видят менее 10%, но при условии, что к декабрю курс гривни опустится не ниже 29 грн/доллар. Напомним: Кабмин в недавно обновленном расчете макропоказателей на 2020 год повысил инфляцию с 8,7% до 11,6%.

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Нацбанк Украины рассчитал уровень роста цен ниже 10%, а Мировой банк – 8,9%. Наконец, МВФ в обнародованном 14 апреля "Обзоре мировой экономики" по-прежнему ожидает, что цены в Украине вырастут за этот год всего на 4,5%.

Подробнее о том, чего ждать украинцам от продуктовых магазинов и цен вообще читайте в материале: Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты

А о том, что будет в самое ближайшее время – в апреле с ценами на продукты, смотрите в сюжете:

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