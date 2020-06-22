Фрукты и ягоды бьют рекорды дороговизны: что будет с ценами на "витамины" летом

При этом, инфляция, в целом, упала до опасного для экономики уровня

Повышение цен на овощи и фрукты в период с января по май – традиционное явление для Украины. Но холодная весна привела к плохому урожаю клубники и косточковых, соответственно, цены на них зашкаливают и влияют на общий показатель подорожания фруктов с начала года.

"Например, по этой причине черешня на треть дороже, чем год назад (80-90 грн/кг). А вот овощи, несмотря на рост цен по сравнению с декабрем, в сравнении с маем прошлого года стоят дешевле, за исключением картофеля. Но пока сложно прогнозировать, как изменятся цены летом, так как непонятно, как долго сохранится карантин (пока карантин продлен до 31 июля. – Ред.). В целом, в июне-августе можно ожидать традиционно низкой инфляции, до 1% за три месяца", – объяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что в июне не получится ни наесться ягодами, ни сделать запасы на зиму.

"Этот год является уникальным из-за погоды, которая существенно отложила начало сезона, – констатировал Дорошенко. – Настоящее "лето" для потребителей начнется в июле и продлится в августе. Но не следует рассчитывать на дешевые продукты в разгар сезона. Этот пик может быть коротким или его вообще может не быть в некоторых регионах. По овощам ситуация исправилась, но Украине все равно не хватит собственного лука и картофеля. Главный тренд лета – мы не ожидаем роста цен на продовольствие, которое еще в марте прогнозировалось ООН. Но и негативные ожидания относительно продолжения пандемии и медленного экономического роста не дадут возможности снижения мировых цен на продукты, в том числе и в Украине".

Пока что инфляция держится 2% годовых, и это идет вразрез с прогнозами Кабмина, Нацбанка, Всемирного банка, насчитавших рост цен в Украине за год в пределах 9-12%. И даже ниже оптимистичных расчетов МВФ – 4,5%. Министр экономики Алексей Петрашко уже заявил, что украинская экономика "попала в катастрофическую ситуацию"из-за того, что инфляция оказалась значительно ниже прогнозов.

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А о том, насколько мы стали богаче, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Украинцы стали жить лучше: как изменились цены и зарплаты за пять лет".

Чтобы не допустить подорожания социально значимых продуктов, а также медицинских масок и еще ряда товаров, Кабмин ввел на них регулируемые цены. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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