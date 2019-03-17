Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Фото: Pixabay

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз" Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d4f/a72/5c8d4fa72d449.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d4f/a72/5c8d4fa72d449.jpg 2019-03-17T07:51:00+02:00 Экономика В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Вопреки запланированному двукратному повышению цен на газ для населения "голубое топливо" может подешеветь. Такое достаточно сенсационное заявление сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев. Он заявил, что "Нафтогаз" предложил Кабинету министров "отменить режим ПСО и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками".

Что за "режим ПСО"

Режим ПСО – "покладання спеціальних обов’язків" – утвержден постановлением Кабмина №867 от 19 октября 2018 года. Он предусматривает, что с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года газ для бытовых потребителей, госпредприятий, религиозных организаций и производителей тепловой энергии населения должен поставляться не по рыночным ценам, а по тарифам, рассчитанным по специальной формуле.

По постановлению Кабмина, для расчета бралась средняя цена газа для промышленных потребителей за период с 1 июля по 30 сентября 2018 года, она составила 8981 грн за 1 тыс. кубометров. И эта цена умножалась на т. наз. "коэффициент дисконта". С 1 ноября 2018-го по 1 мая 2019-го применяется коэффициент 0,6943, а после 1 мая должен применяться коэффициент 0,8.

Кстати, это повышение коэффициента и станет причиной почти 20%-ного подорожания газа для населения с 1 мая. А с 1 января коэффициент для населения должен составлять 1, то есть цена на газ еще раз повысится.

Когда выдавалось постановление о ПСО, предполагалось, что такое госрегулирование цен поможет "обеспечить общественные интересы в процессе функционирования рынка природного газа". Простыми словами – защитит бытовых потребителей от повышения цен в случае их колебаний на рынках.

Однако глава "Нафтогаза" обратил внимание, что за последнее время рыночная цена на газ сильно упала. И теперь получается, что тариф для населения будет не ниже, а выше, чем для промышленных потребителей, которые покупают газ на рынке.

"Цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО. С учетом НДС и затрат на транспортирование и снабжение цена выходит на уровне приблизительно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8558 грн (или больше, потому что облгазы манипулируют с объемами и нормами)", – написал Андрей Коболев.

"Нафтогаз" предложил Кабмину отменить постановление о ПСО и поставлять газ для бытовых и других "специальных" категорий потребителей по рыночным ценам.

"Благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Кроме того, газ продают местные добытчики и трейдеры. В общем на рынке зарегистрировано несколько сотен торговцев. У украинских бытовых потребителей выбора нет. Для абсолютного большинства из них поставщик есть только один – частная компания газсбыт. Обеспечивать этот газсбыт газом обязан "Нафтогаз", потому что есть постановление о возложении спецобязанностей (ПСО). Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", – написал Андрей Коболев.

Обратная сторона медали

Почему коммерческая организация, каковой является "Нафтогаз", несмотря на то, что 100% его акций принадлежат государству, обеспокоилась высокими тарифами для населения? Ответ кроется все в том же постановлении о ПСО. Дело в том, что этот документ не только устанавливает жесткий тариф для населения и других "льготных" потребителей. Он также обязывает "Нафтогаз" и газсбыты поставлять газ этим категориям потребителей практически безусловно. В любом требуемом объеме и невзирая на размер задолженностей.

"На "Нафтогаз" возложены специальные обязательства поставок газа по фиксированной цене для населения и потребностей коммунэнерго. Но там проблема в том, что фактически "Нафтогаз" вынужден поставлять им газ без предоплаты. И если они не платят, "Нафтогаз" вынужден вешать это себе как резерв под убытки", – объясняет экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

В результате задолженность потребителей перед "Нафтогазом" растет. Так, по сообщениям компании, задолженность контрагентов, которые получают газ на льготных условиях, на 12 марта составляла 76,7 млрд грн. Суммарная просроченная задолженность предприятий теплокоммунэнерго и ТЭЦ выросла до 39,7 млрд грн, из которых 13,6 млрд накопилось за 2019 год.

Действие постановления о ПСО оканчивается в 2020 году. Однако "Нафтогаз" предлагает отменить его досрочно. Это позволит не только снизить цену на газ для населения, но и заставит потребителей расплачиваться за газ по рыночным правилам. А нерасплатившихся отключать от газоснабжения.

"НАК "Нафтогаз" предлагает сейчас, в период падения цен на газ, отказаться от этих "специальных обязательств" и начать поставлять газ коммунальным потребителям на рыночных условиях, с предоплатой. Тогда будет возможность требовать от теплокоммунэнерго и от газсбытов, чтобы они закупали газ наперед и потом поставляли этот газ населению. В таком случае убытков у "Нафтогаза" не будет. Мы к этому все равно должны прийти. Потому что с 1 января 2019 года мы должны формально перейти к рыночной цене для бытовых потребителей и отказаться от "специальных обязательств". Но "Нафтогаз" предлагает сделать это раньше, именно в период падения цен на газ", – говорит Борис Кушнирук.

Эксперт объясняет, что облгазсбыты не заинтересованы в отмене ПСО, поскольку они утрачивают монополию и лишаются возможности не расплачиваться с "Нафтогазом". Кроме того, переход на новый формат расчетов не выгоден теплокоммунэнерго и местным властям, поскольку они также не смогут получать газ для населения при наличии задолженности.

"Как только мы откажемся от ПСО, местным властям придется брать на себя ответственность за оплату коммунальных услуг и контролировать, чтобы предприятия теплокоммунэнерго заключали контракты и покупали газ по предоплате. Они не смогут уже не расплачиваться за газ", – говорит Борис Кушнирук.

А правительство, в свою очередь, не готово отказываться от регулирования цен на газ для населения, опасаясь периода роста цен.

"Логика Кабмина понятна. Но я все-таки сторонник того, что нужно отказываться от регулирования цен именно тогда, когда цена падает. Самая низкая цена на газ весной и летом. В это время его можно купить дешевле, обезопасив себя от возможных рисков. Если теплокоммунэнерго и облгазы будут формировать запас газа весной, у них может быть дешевый газ на всю зиму. Деньги на предоплату может выделять местная власть, можно будет брать кредиты у банков, закупать на паритетных началах и т.д.", – говорит эксперт.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложение "Нафтогаза" будет обсуждаться с представителями МВФ, которому, напомним, правительство Украины обещало именно повысить цену на газ для населения.

Сам МВФ повышения цен не требует, позиция Фонда – Украина должна перейти на рыночные отношения в сфере газоснабжения и отказаться от регулирования цен.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" рассказывал, как считают цены на газ и почему Украина ориентируется на самую "паническую" часть европейского рынка.

Также ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.