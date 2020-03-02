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Газ для промышленности резко подешевел

2 марта, 10:40

Ксения Капустинская

"Нафтогаз" установил новые расценки для промпотребителей голубого топлива

С 1 марта "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов по сравнению с февральским прайсом. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Если сравнивать мартовские цены с февральскими, то цена газа для промпотребителей снизилась на 12%-15% в зависимости от условий поставки. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Так, минимальная цена на газ для промышленности упала до 3981 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС). То есть цена снизится почти на 15% по сравнению с февралем, когда она составляла 4662 грн за 1 тыс. кубометров. Максимальные цены для промпотребителей при этом упали почти на 12% – до 4 606 с 5208 грн за 1 тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров внес изменения в процедуру формирования цены на газ. Правительство ограничило цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ) среднеарифметическим значением цены газа на хабе TTF в Нидерландах.

Кроме того, недавно премьер-министр Алексей Гончарук также рассказал о новых ценах на газ для населения и объяснил, как теперь оплачиваются счета:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Источник: Сегодня

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