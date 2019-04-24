Газ для промышленности станет дороже: "Нафтогаз" обнародовал новый прайс
Стоимость голубого топлива для промпотребителей вырастет на 5,2 – 11%
Несмотря на то, что тариф на газ для населения с 1 мая снижается, промышленных потребителей ждет повышение цен – "Нафтогаз Украины" установил новые расценки, сообщает пресс-служба компании.
Так, в мае 2019 года цена на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты повысится на 5,2% (370,8 грн) и составит 7 тыс. 558,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.
Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в мае составит 8 тыс. 337,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Это на 11,5% (на 858 грн) больше, чем в апреле.
Напомним, в апреле цены на газ для промышленности снижались.
Как известно, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
О ценах для населения читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газ подешевеет с мая: как менялись тарифы для населения в Украине".
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