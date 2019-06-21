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Газ для промышленности станет заметно дешевле: "Нафтогаз" обновил прайс

21 июня, 14:59

Стоимость голубого топлива для промпотребителей зависит от объемов закупки и условий оплаты

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Промышленных потребителей ждет снижение цен – "Нафтогаз Украины" установил новые расценки, сообщает пресс-служба компании. В июле 2019 года по сравнению с ценами на газ для промпотребителей на июнь на май, цены будут снижены на 12,7-13,5%.

Цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 017 – 6 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Как известно, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности. С тех пор "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

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Напомним, цена на газ в июне для населения, которую установил "Нафтогаз" без учета налога на добавленную стоимость (НДС), стоимости доставки и наценки поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м. При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения.

Также в Кабинете министров анонсировали новое снижение цены на газ


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Тег промышленность, газ, Нафтогаз, цена на газ, снижение цен

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Источник:

Сегодня

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