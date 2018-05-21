Газ для промышленности в Украине станет дороже

Вопрос тарифа для населения все еще обсуждается в Кабмине

"Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты.

Цены вырастет на 8,9%, или 810 гривен по сравнению с апрелем – до 9 952,8 гривен за тысячу кубометров. В этой сумме уже учтен налог на добавленную стоимость (НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в размере более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. Такая же цена действует и для стопроцентных "дочек" "Нафтогаза".

Для других покупателей цена в июне вырастет на 8,5% (на 852 гривен) – до 10 893,6 гривен за тысячу кубометров.

Как сообщалось, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

При этом цены на газ для населения регулирует Кабинет министров Украины. Правительство пока оставило неизменным тариф на газ для населения. Так, Кабмин продлил действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 июня. Срок действия постановления истекал 1 апреля. Если бы Кабмин его не продлил, в стране пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет". И формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.