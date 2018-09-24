Газ для промышленности в Украине стремительно дорожает

Сегодня, 18:40

После сентябрьского повышения цен на "голубое топливо" для промпотребителей "Нафтогаз" с октября вновь повышает стоимость газа

Фото: AFP
Фото: AFP

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 1189,2 грн) по сравнению с сентябрем – до 13 438,8 грн за тысячу кубометров газа.

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тысячу кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, а также для 100%-ных "дочек" "Нафогаза".

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 9,4% (на 1248 грн) – до 14 586 грн за тысячу кубометров газа.

Отметим, с 1 сентября, по сравнению с августом-2018, газ для промышленности подорожал на 21,1%. В "Нафтогазе" уточнили, что цены были скорректированы из-за "значительного изменения составляющих цены природного газа", в частности роста котировок на европейских хабах и снижения курса гривни к доллару и евро.

Как сообщалось, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.
промышленность, газ, Нафтогаз, цена на газ

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"Сегодня"

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