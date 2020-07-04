Газ для Украины: эксперты спрогнозировали, что будет с ценами

В 2020 году стоимость импортного топлива уже снизилась вдвое

В первом полугодии-2020 Украина заметно нарастила импорт газа, в том числе за счет снижения цен на этот энергоресурс. Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики при этом расходятся во мнении, какой будет цена на импортный газ для Украины до конца лета. Причина – одни эксперты уверены, что "сезон низких цен" летом продолжится, другие ожидают, что он скоро закончится.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин назвал самую низкую цену – 80 долларов за 1000 куб. м газа. Это на 20% ниже, чем сейчас. По его словам, главная причина снижения – в Европе переизбыток топлива, все хранилища заполнены, да и в Украине из-за теплой зимы получилась экономия около 25% ресурса, или до 4 млрд куб. м.

А вице-президент УСПП Виктор Скаршевский уверен, что нынешние цены – около 100 долларов за тысячу кубов – сохранятся.

"В 2020 году цена импортного газа снизилась вдвое – с 196 долларов за 1 тыс. куб. м в декабре 2019 года до 98 долларов за 1 тыс. куб. м в мае 2020 года. С учетом накопленных запасов газа в Европе (хранилища заполнены на 69%) и продолжающейся экономической рецессии цены на газ в III квартале будут находиться на уровне 100 долларов за 1 тис. куб. м", – аргументировал Скаршевский.

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Впрочем, не все аналитики столь оптимистичны. Так, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует рост цены на газ из-за повышения спроса к новому отопительному сезону.

"Ввиду перехода к наполнению запасов для нового отопсезона, а также восстановлению нефтяных цен ожидаем повышение цен до 140 долларов", – говорит Шевчишин.

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Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский подсчитал, что средняя цена может составить 130-135 долларов.

Подробнее о том, что ждет украинцев, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Зарплаты и цены в Украине снизятся, а курс доллара вырастет: прогноз экспертов на лето".

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что США готовы сделать из Украины газовый хаб. Зачем это нужно и что думают о таких амбициозных планах специалисты, узнавайте из сюжета:

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