Газ для Украины стал дешевле: оператор ГТС назвал причину

Из-за резкого падения цен на газ в Европе стоимость голубого топлива на внутреннем рынке Украины опустилась до 1860 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

На сайте компании также указано, что с 1 июня минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей снизятся на 20,7% по сравнению с маем – до 2713 грн с 3421 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). А максимальные – до 3182 грн с 3929 грн за тыс. кубометров газа, то есть на 19 процентов.

"Наличие альтернативных маршрутов поставки газа в Украину и свободный импорт газа в страну гарантирует справедливое ценообразование для потребителей Украины. Как результат, вслед за снижением цены на газ в ЕС цена на газ в Украине снизилась уже до 1860 грн за тыс. кубометров", – написал Макогон на своей странице в Facebook.

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По его данным, в последние недели импорт газа в Украину стабилизировался на уровне около 44 млн кубометров в сутки. При этом после запуска объединенной точки и виртуального реверса из Венгрии с 1 мая это направление стало основным маршрутом поставки с долей практически в 50% от общего объема импорта.

Словакия опустилась на второе место – 34%, а Польша – до 16%, причем виртуальным реверсом импортируется больше половины от общего объема. Как сообщалось, виртуальный реверс газа из Польши Украина запустила в начале 2020 года.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому" и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

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