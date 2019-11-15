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Газ из России должен быть дешевле: в "Нафтогазе" сообщили детали

15 ноября, 13:50

Витренко назвал "формулу" скидки, которую можно считать справедливой для Украины

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Газ из России для Украины должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, так как "Газпром" при прямых поставках не платит за его транспортировку в европейские страны. Об этом 15 ноября написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что поскольку российский газ идет в частности через Украину, то при прямых поставках "Газпром" меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно, меньше платит за транзит по Украине.

"Соответственно, если "Газпром" меньше платит, то Украина меньше получает. То есть 20-25% – это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", – сказано в сообщении.

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По словам Витренко, у Киева есть возможность иметь такую "нормальную" цену: европейский антимонопольный орган может сделать так, чтобы "Газпром" не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке – например, если разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России.

Топ-менеджер "Нафтогаза" уточнил, что скидку справедливо считать по отношению к уровню "цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии".

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"Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража", – добавил он.

Новости "Сегодня" писали, что средняя стоимость импортного природного газа в Украине в октябре 2019 года составила 199,51 долл. за 1000 куб. м. Тогда как в сентябре она составляла 174,69 долл. Таким образом, цена увеличилась на 14,2% по сравнению с сентябрем.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что не исключает прекращение транзита "голубого топлива" через украинскую территорию, но добавил, что готов уступить в цене на российский газ для Украины.

В то же время в Украине неоднократно заявляли, что готовятся к остановке транзита газа из России. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев не исключил, что "Газпром" по политическим мотивам может не подписать контракт. Подробнее об этом смотрите в видео:

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Источник: Сегодня

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