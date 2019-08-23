Газ на зиму по летней цене: в "Нафтогазе" объяснили, для кого ввели новую услугу

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Новый продукт "Нафтогаза Украины" – "Газовый запас" - направлен на тех украинцев, которые не пользуются субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

"Те, кто получают субсидии, и дальше будут получать субсидии. И этот "газовый запас" рассчитан, очевидно, не на них. Но есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене. Таким образом зимой у них будет газ, который они купили за летней, более низкой цене. Как говорят в Украине, запас карман не прожжет", – рассказал Витренко.

Как сообщалось, "Газовый запас" предусматривает, что бытовые потребители смогут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона. Бытовые потребители смогут закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за 1000 куб. м без НДС и стоимости транспортировки и распределения.

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Также "Нафтогаз" опубликовал карту областей, где уже можно купить газ на зиму по летней цене, и объяснил, как воспользоваться услугой.

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

В августе "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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