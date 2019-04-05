Газ в Украине подешевел и может подешеветь еще больше

Пока тариф снизил только "Нафтогаз", постановление Кабмина еще никто не видел

Фото: Pixabay

Газ в Украине подешевел и может подешеветь еще больше Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/665/fd7/5ca665fd7048c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/665/fd7/5ca665fd7048c.jpg 2019-04-05T07:51:00+03:00 Экономика Пока тариф снизил только "Нафтогаз", постановление Кабмина еще никто не видел

Вместо обещанного повышения с 1 мая тарифов на газ для населения украинцев обрадовали известием о том, что с 1 апреля газ подешевеет. Однако документа пока в открытом доступе нет. Сайт "Сегодня" разбирался, как могут измениться цены для населения и на какой период времени.

Весь прошлый год украинцев приучали к мысли о том, что цены на газ должны вырасти. Мол, таково "требование МВФ", который выступает за рыночное ценообразование. По заявлениям украинских чиновников, население Украины платит за газ всего 60% его коммерческой цены, а до конца 2019 года должно получить тариф, равный 100% фактической стоимости. Первый этап подорожания – примерно на 20% – был запланирован с 1 мая 2019 года. Остальные 20%, по расчетам Кабмина, должны были добавиться уже с 1 января 2020 года, когда тариф для населения должен стать рыночным.

То есть если сейчас население платит по 8,55 грн за кубометр газа, то с 1 мая должно было платить примерно по 9,7 грн.

Правда, даже говоря о грядущем подорожании газа, чиновники уточняли: это произойдет, если продолжит действовать существующая формула расчета тарифа для населения, которая берет за основу цену на газ для коммерческих потребителей, действовавшую с июля по сентябрь 2018 года. Однако с той поры коммерческая цена на газ снизилась. И получилось, что население, даже с учетом 20%-ной "скидки", должно было платить за газ дороже, чем предприятия. В частности, с 1 апреля для промышленных предприятий тариф на газ составляет 7,19 грн/кубометр с учетом НДС, для населения же до постановления Кабмина оставался тариф 8,55 грн.

"Цены на газ продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме 2016 года. Так, на крупнейшем хабе TTF газ подешевел до уровня в 14,5 евро за мегаватт в час. Снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и введением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился. В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу. Ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже за 15,11 евро за мегаватт. При перерасчете на куб его стоимость будет составлять 0,1594 евро, или примерно 4,85 гривен за куб", – рассказывает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Как писал сайт "Сегодня", "Нафтогаз Украины" еще в марте обратился к правительству с предложением отменить расчет тарифа для населения по формуле досрочно, что позволит удешевить газ для населения. Тогда в правительстве предостерегли, что отмена формулы может оказаться "ловушкой".

"Если мы отменим ограничение, завтра они ["Нафтогаз"] придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей) 10 или 11 грн [за кубометр]. Я этого допустить не могу", – заявил Гройсман, комментируя предложение "Нафтогаз Украины".

При этом премьер подчеркнул, что не возражает против снижения цен на газ. 8,55 грн – это, по его словам, предельная цена за кубометр для населения. Хотя в постановлении Кабмина №867 от 19 октября 2018 года такого понятия, как "предельная цена", нет. Там четко определено, что за основу формулы берется тариф, действовавший с 1 июля по 30 сентября 2018 года, и умножается на коэффициент (до 1 мая – 0,6943, после 1 мая – 0,8).

Однако теперь в Кабмине заявили, что таки дали разрешение "Нафтогазу" на снижение тарифа для населения. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 3 апреля.

"Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты", – говорится в сообщении Кабмина.

Впрочем, документа, который мог бы пролить свет на вопросы, каким образом изменилась формула определения тарифов на газ для населения, пока нет. Поэтому насколько изменился тариф, неизвестно.

По правде говоря, вопрос изменения тарифов даже не стоял в повестке дня заседания Кабинета министров 3 апреля. Очевидно, он был внесен в последний момент.

В "Нафтогазе" тоже осторожно заявили, что "поддерживают желания правительства привести цены на газ для населения к рыночным условиям", но понятия не имеют, что решил Кабмин.

"Нафтогаз" не принимал участие в разработке этого документа, и нам еще неизвестно, что содержится в нем… Напомним, что по состоянию на сейчас мы обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении 3867. Мы не можем продать им газ ни дороже, ни дешевле", – написали на странице компании в Facebook.

При всем том в компании добавили, что с 1 апреля снизили цену для бытовых потребителей за счет снижения собственной маржи.

"В марте компании "Нафтогаза" воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей. Учитывая это, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ГПК "Нафтогаз Украины" составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м (включая НДС и расходы на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", – говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Таким образом, по заявлению "Нафтогаза", с 1 апреля тариф на газ для населения составит 8,38 грн за кубометр. Но без документа от Кабмина он все равно будет оставаться выше, чем для коммерческих потребителей.

Напомним, для коммерческих потребителей тариф на газ с 1 апреля подешевел на 15% и составляет 7,18 грн при условии предоплаты и 7,47 грн при условии оплаты на протяжении расчетного периода или после его окончания.

Из-за отсутствия документа эксперты затрудняются обсуждать подешевление газа и перспективы такого решения. Однако обращают внимание, что формула, по которой рассчитывался тариф для населения, вряд ли будет отменена полностью. Ведь в сообщении Кабмина отмечалось, что, если цена для промышленности вырастет, тариф для населения не сможет превышать тот, что был рассчитан по формуле (до 1 мая – 8,55 грн, после – на 20% больше).

Если Кабинет министров существенно снизит тариф для населения, теоретически это должно привести к снижению тарифов и на другие коммунальные услуги, в частности на отопление и горячую воду. Произойдет ли это – в Кабмине пока не сообщили.

"В данный момент, учитывая нисходящую тенденцию по ценам, мы можем прогнозировать, что к новому году нас не ждет очередное повышение цен на газ. Они останутся на текущем уровне и будут составлять 8,5 грн, а не 12 грн за кубический, как планировалось ранее", – считает Максим Пархоменко.

"Рыночные колебания цен на энергоресурсы могут происходить в любую сторону. Могут возникать форс-мажорные ситуации и пиковые периоды, когда цена энергоресурсов на мировых биржах вдруг резко растет. Единственным способом застраховаться в долгосрочной перспективе от значительных колебаний цены на газ и непредвиденных расходов является энергоэффективность. Если повышать эффективность использования энергии в сфере ЖКХ, то можно экономить до 60% расходов на газ. Например, менять бытовые газовые котлы на энергоэффективные с большим КПД, модернизировать котельные, теплоэлектроцентрали, устанавливать автоматизированные интеллектуальные системы отопления в жилых домах и объектах соцсферы, утеплять здания, переходить на сжигание бытовых отходов для производства тепла, устанавливать тепловые насосы, повсеместно внедрять системы мониторинга энергии и энергоменеджмент. На подобные мероприятия не обязательно использовать деньги госбюджета. Можно привлекать гранты донорских организаций, международные кредиты, а также инвестиции энергосервисных компаний. Причем последние могут не только профинансировать, но и выполнить энергоэффективные мероприятия под ключ, гарантировав достижение экономии энергоресурсов. Собственно, в Украине уже десятки городов заключили 300 ЭСКО-контрактов с разными инвесторами на сумму более 310 млн грн, а экономия по проектам составляет от 15 до 60% энергии. А ДТЭК ЭСКО профинансировал и выполнил 15 энергосервисных проектов в бюджетной сфере и более 20 проектов в промышленности с экономией от 25 до 90% электроэнергии, тепла или газа", – прокомментировал менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.