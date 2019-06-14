Газ в июне подешевеет, Украина разместила облигации на 1 млрд евро, жара бьет рекорды: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Общество

Уменьшится на 7,3% цена на газ для населения в июне по сравнению с маем. "Нафтогаз Украины" сообщил, что он будет отпускать газсбытам газ по цене 5553,89 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

56% украинцев считают реальной угрозу от российского агрессора, но 32% думают, что она скорее слишком преувеличена. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра "Социс" и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня.

70-80% жилого фонда в Украине составляет устаревшее жилье – такие данные приводит Минрегион. Общая площадь жилого фонда – около 1 млрд кв. м.

Провели 5,1 тыс. проверок подразделения аудита Государственной фискальной службы с начала текущего года, по результатам которых оштрафовали субъектов хозяйствования на общую сумму 198,4 млн грн за нарушения законодательства в сфере наличных операций. По данным ГФС, на сегодня в сфере наличных операций субъекты хозяйствования для минимизации уплаты налогов применяют ряд схем, наиболее распространенными из которых являются продажа неучтенного товара и неприменение кассовых аппаратов.

В Украине начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Корью заболели 1133 человека в течение 23-й недели (с 25 мая по 6 июня) 2019 года - 505 взрослых и 628 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Киевской, Тернопольской Львовской областях, а также в городе Киеве.

Освободил от должностей 15 губернаторовпрезидент Украины. Уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.

2,35 млн поездок украинцев без виз зафиксировано за второй год действия безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019). Это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018).

Осуществили 255 выездов за неделю с 3 по 9 июня сотрудники ГСЧС в Киеве.Они ликвидировали 116 пожаров, 9 аварий, 57 раз оказывали помощь жителям города и другим службам.

Будет пересчитана льготная выслуга лет военнослужащим, участвовавшим в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время. Пересчет будет осуществляться год за три. Он должен быть произведен до 1 сентября этого года.

67% украинцев проводят отпуск в Украине и только 33% – за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Picodi.com. Те украинцы, которые отдыхают внутри страны, обычно выбирают побережье Азовского моря и Одессу. В пятерке лидеров также Львов, Харьков и Закарпатье. Те, кто проводят отдых за границей, обычно выбирают Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию.

643 электромобиля в мае украинцы купили и поставили на учет: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие на 43% – такие данные приводит Укравтопром. Среди коммерческих не было новых машин. Зарегистрирован 31 электромобиль модели Renault Kangoo Z.E, и два Nissan e-NV200. В то же время зарегистрировано 86 новых легковых электромобилей и 524 старых. Самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf – 329 ед. На втором месте – Tesla Model S (53 электрокара), далее идут BMW i3 – 46; Fiat 500е – 24; Renault Zoe – 23. Всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2381 легковых и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше аналогичного периода прошлого года.

Самую теплую ночь с 1881 года метеорологи наблюдали 11 июня в Киеве. Столбик термометра не опустился ниже 20,2°С. А следующей ночью температура не опустилась ниже 21,3°С, и предыдущее рекордное значение 1957 года было превышено на 1,1°С. Ночь на 14 июня казалась самой теплой с 1927 года – температура не опустилась ниже 20,1°С.

Создана Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести такое решение принял Кабинет министров. Граничная численность ее сотрудников – 57 человек, из которых 51 госслужащий.

Приобрести около 500 квартир решил Кабинет министров для участников АТО, воинов-интернационалистов и участников Революции достоинства. В частности, выделено 25 млн грн на покупку 24 квартир для переселенцев-участников АТО, 200 млн грн – на покупку 165 квартир для участников боевых действий на территории других государств, 305 млн грн – на покупку 279 квартир для погибших в АТО и лиц, которые стали инвалидами вследствие боевых действий, 24 млн грн – для покупки жилья участникам Революции достоинства, которые получили инвалидность.

Ликвидировал ямочность на 3 млн кв. м дорог на сегодняшний день Укравтодор. "В этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн. Общая поврежденность дорог из-за выбоин – 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог. По состоянию на сегодня ликвидирована ямочность примерно на 3 млн кв. м. Это около половины всего объема", – сообщил исполняющий обязанности председателя Укравтодора Славомир Новак.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с апреля 2014 года по 9 июня 2019 года зафиксировала 3332 смерти среди гражданского населения на Донбассе, еще более 7 тыс. были ранены. С начала 2019 года были зафиксированы 70 жертв: 12 человек погибли и 58 были ранены.

135 тысяч правоохранителей будут привлечены к обеспечению правопорядка на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

84% абитуриентов сдали внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, по математике – 81,83%, по физике – 85%. Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Зарегистрировала 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом за первые 20 дней парламентской избирательной кампании полиция. В 30 случаях эти сообщения касались возможных фактов подкупа избирателей, в 25 – незаконной агитации.

Выросли с 11,2 до 11,4% годовых в мае средние ставки по новым депозитам для населения в гривне, а в валюте – снизились с 2,6 до 2,5%.

Экономика

Составила 0,7% инфляция в Украине в мае по сравнению 1% в апреле, 0,9% – в марте, 0,5% – в феврале и 1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

Выпуск еврооблигаций на 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года разместила Украина. Их доходность составляет 6,75% годовых. В последний раз Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, разместив пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,25 млрд долларов под 9,75%.

Нарастил выкуп валюты в 9 раз Национальный банк на прошлой неделе – с 3 по 7 июня – на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей – до 102,7 млн долл. На прошлой неделе регулятор не продавал валюту.С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,188 млрд долл., или в 6 раз.

Составляют 12,05 млрд куб. м запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на 10 июля, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Данный объем на 20% превышает показатель предыдущего года. За первую декаду июня среднедневной объем закачки составил 72 млн куб м.

10 июня вступил в силу новый стандарт качества на пшеницу. Им предусмотрено сокращение количества классов зерна пшеницы мягкой непродовольственной группы с трех до одного, повышение и уточнение показателей зерна хлебопекарского качества, гармонизация с международными и европейскими стандартами.

Увеличила на 1,3% Украина в январе-мае расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с январем-маем 2018 года – до 1,265 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба. Было импортировано 9,1 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2019 года достиг 812,3 млн долл. (64,2%), из США – 379,5 млн долл. (30%).

Согласованы формы международных ветеринарных сертификатов наэкспорт ряда пищевых продуктов в Катар: мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов.

Превышает 40% уровень долларизации, то есть доли кредитов и депозитов в иностранной валюте в Украине, а ее естественный показатель для нашей страны составляет около 20%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий. Дедолларизация должна проходить естественным способом: через увеличение привлекательности расчетов и накоплений в национальной валюте.

70 млрд грн составило возмещение НДС с начала 2019 года, это на 28% больше в годовом измерении. Среднемесячная сумма возврата составляет 14 млрд грн, что больше на 3 млрд грн, чем в прошлом году.

9 миллиардов кубометров природного газа с украинского шельфа в Черном море похитила Россия с 2014 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Получить только один транш кредита по программе сотрудничества с МВФ может Украина до конца 2019 года. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Этот транш на сумму 1,3 млрд долларов может быть доступен, если после досрочных парламентских выборов удастся быстро сформировать новое правительство.

6,47 млрд грн и 4,41 млн долларов Министерство финансов 11 июня на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в государственный бюджет. При этом впервые были размещены шестилетние гривневые облигации (доходность 15,85% годовых, что намного ниже доходности краткосрочных облигаций). За их счет получено 3,42 млрд грн.

"ЮАПЕЙ"стала 11-ой внутригосударственной платежной системой, созданной небанковскими учреждениями. Национальный банк согласовал ее правила и внес сведения о ней в реестр платежных систем.

Увеличился почти на 30% в годовом измерении экспорт сахара из Украины в мае и составил 41,3 тыс. тонн, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Основным импортером украинского сахара в мае оставался Азербайджан – 29% всех поставок месяца. Далее идут Турция и Таджикистан – 17% и 16% соответственно. За период с сентября 2018 по май 2019 украинские производители экспортировали 378,2 тыс. тонн сахара, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предоставят Украине 695 млн долларов США в виде технической помощи на протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь

Увеличили на 4,13 млрд грн нерезиденты по итогам проведенных во вторник первичных аукционов свой портфель ОВГЗ – до нового рекордного уровня 48,65 млрд грн. Почти весь приток вложений нерезидентов – 3,82 млрд грн – вновь пришелся на гривневые бумаги, объем которых в их собственности достиг 47,97 млрд грн.

Сократились на 7,1% чистые международные резервы НБУ за май - до 9,202 млрд долл. С начала года эти резервы сократились на 4,6%. Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.

Нарастила до рекордных 39% Украина текущую выборку по кредитам Всемирного банка с прежнего максимума за годы сотрудничества с этим кредитором на уровне 30% в 2013 году.

Сократились на 2,5% за май остатки в банках по гривневым кредитам и на 2,2% с начала года – до 597,4 млрд грн. Остатки по валютным кредитам сократились на 1,7% за май и на 4% с начала года – до 15,9 млрд долл.

Выплаты вкладчикам Брокбизнесбанка завершил Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Ликвидатор банка подал документы государственному регистратору для регистрации ликвидации финучреждения как юридического лица.

Мир

Началась выдача российских паспортов жителям Донбасса в специализированном центре в селе Покровское принимают жителей "ДНР", в Новошахтинске — "ЛНР". У жителей Донбасса снимают отпечатки пальцев, которые заносятся в базу данных. Затем они знакомятся с документами, принимают присягу, после чего им вручают паспорт и конституцию РФ.

После открытия немецкого рынка труда с 2020 года через четыре года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют опросы Национального банка Польши.

29% россиян выступают за независимость Донбасса от Украины говорится в исследовании "Левада-центра". Поддержка такого варианта ответа сократилась с 37% в марте 2017 года. Еще 27% россиян полагают, что Донбасс должен войти в состав России. Это число увеличилось на 6 процентных пунктов. За то, чтобы Донбасс оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева, выступают 17% респондентов. В марте 2017 года этот вариант выбирали 7%.

4,7 млрд долларов в 2018 году компания Google заработала на новостном контенте. Эта сумма близка к размеру выручки от рекламы всего медиарынка США, которая в 2018 году составила 5,1 млрд долларов.

Amazon стал самым дорогим мировым брендом сменив прошлогоднего лидера Google, показал очередной рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Стоимость бренда Amazon выросла за год в полтора раза – до 315 млрд долларов. Вторую строчку вновь заняла Apple (309,5 млрд), авот Google опустился на третью позицию (309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba. Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется с 2006 года агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP.

Набрал 70,76% голосов действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередных выборах главы государства. Явка на выборах составила 77,4%.

Может сократиться на 0,5% в 2020 году мировой ВВП, или на 455 млрд долларов, в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими странами мира, заявил Международный валютный фонд.

Литва передала Украине боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью 255,5 тысяч евро. Это почти миллион патронов для автоматов и пулеметов советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии.

Президент Греции издал декрет о роспуске парламента досрочные выборы состоятся 7 июля, а парламент нового созыва соберется 17 июля. Ранее премьер-министр страны подал главе государства запрос о назначении досрочных выборов. По словам премьера, правящая партия показала неудовлетворительный результат на выборах в Европарламент, и новые выборы нужны, чтобы исключить риски для национальной экономики.

Общие правила пользования дронами в ЕС утвердило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих вести безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу. Каждый беспилотник будет подлежать регистрации – это позволит отслеживать его в случае необходимости.

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии журнала Forbes стал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. Его доход с июня 2018-го по июнь 2019 года оценивается в 127 млн долларов. Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заработал 109 млн долларов. Третье место занял нападающий ПСЖ Неймар со 105 миллионами.

Литва очень успешно разместила два выпуска еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд евро: 10-летние на 650 млн евро и 30-летние на 850 млн евро. Выпуск 10-летних бумаг размещен по ставке 0,5% годовых – самой низкой за всю историю заимствований Литвы. 30-летние бонды Литва разместила второй раз за всю историю заимствований. Они размещены по ставке 1,625%.

Власти Беларуси заявили о проблемах с привлечением российского госкредита в размере 600 млн долларов и последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов. Беларусь выполнила все условия для получения этих средств.

2 млрд кубометров сжиженного газа Польша согласилась дополнительно купить у США за 8 млрд долларов.

Еще 1000 американских военнослужащих будут размещены в Польше на ротационной основе. Сейчас в стране на ротационной основе находятся около 4500 военнослужащих США.

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