Газ в обход Украины: Молдова заявила о готовности получать топливо через "Турецкий поток"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Молдова, премьер-министр которой недавно побывал в Украине с визитом, готова к приему газа в обход Украины. Об этом заявил председатель правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Официально: "Молдовагаз", "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз" завершили все строительные работы по реконструкции газоизмерительной станции Каушаны, с присоединением реконструируемого узла подключения станции для работы в режиме реверс к действующей газотранспортной сети Республики Молдова!", – написал Чебан в Facebook .

Газоизмерительная станция Каушаны находится на магистральном газопроводе Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил. Ранее пресс-служба "Молдовагаз" проинформировала, что этот узел был модернизирован для работы в реверсном режиме. Так Молдова сможет получать газ через "Турецкий поток". В реверсе будут задействованы также Турция, Болгария, Румыния и Украина.

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Как заверил Чебан, работы на участках в других странах находятся "на последней стадии выполнения". Альтернативный маршрут планируется открыть с 1 января 2020 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после визита в Украину премьер-министра Молдовы Иона Кику министерства энергетики двух стран подписали в Кишиневе меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа.

Также мы сообщали о том, что сбежавший из Молдовы на фоне политического кризиса экс-председатель Демократической партии страны, олигарх Владимир Плахотнюк просит Украину предоставить ему статус политического беженца.

Напомним, в июле Киев посетила глава предыдущего молдавского правительства Майя Санду. На нашем сайте вы можете узнать, как прошла ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. А перед этим Санду дала "Сегодня" интервью, в котором поделилась планами на своей должности, а также рассказала, по какому пути планирует вести Молдову. Подробнее об этом в видеосюжете:

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