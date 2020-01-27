Газа в хранилищах становится меньше: сколько потратила Украина

Фото: utg.ua

Запасы накопленного на зиму газа в Украине сокращаются. Так, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 25 января составил 17,24 млрд куб. м, тогда как 18 января в ПХГ было 17,68 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС", опубликованные 27 января.

По информации госкомпании, только за 25 января из хранилищ отобрали 48,5 млн куб. м газа. При этом за последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины не закачивался.

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В целом запасы газа в ПХГ сократились на 20,9%, или на 4,54 млрд кубов с начала сезона отбора. При этом нынешние запасы на 48% превышают объем газа в ПХГ по состоянию на 25 января 2019 года.

Как известно, на момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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