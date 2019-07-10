Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Газодобывающая отрасль за пять лет прошла путь от стагнации до частичного выздоровления – эксперт

10 июля, 19:53

2018 год стал переломным в трансформации сектора, говорит начальник отдела по коммуникациям ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев

Александр Шевелев. Фото: ДТЭК Нефтегаз
Александр Шевелев. Фото: ДТЭК Нефтегаз.

За последние пять лет газодобывающая отрасль Украины прошла путь от стагнации и разрозненности до частичного выздоровления и синергии.

Об этом в своем блоге на сайте Дело пишет начальник отдела по коммуникациям ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев.

По его словам, 2018 год стал переломным в трансформации сектора: была упрощена разрешительная система, заработал закон о децентрализации ренты, стартовали открытые аукционы в ProZorro.

"Результаты изменений ощутили на себе все стейкхолдеры газодобывающих компаний, к примеру, местные громады получили рентные отчисления и запустили проекты, годами ждавшие финансирования; существенно оживилось сервисное направление; рынок стал более открытым и технологичным", – отмечает Шевелев.

Исторически газодобыча — это сложная и коммуникационно закрытая отрасль, где за десятки лет среди региональных аудиторий укоренились мифы о технологиях добычи, говорит эксперт. Жители районов, на территории которых ведется разработка месторождений, до сих пор искренне удивляются, почему у них не бесплатный газ, ведь "там стоит буровая вышка".

"При этом они понятия не имеют об уровне капиталоемкости и сложности процессов, связанных с газодобычей. Это вызов для всех компаний отрасли, поэтому сегодня они работают не только на улучшение показателей своей репутации, но и на формирование общественного доверия к сектору в целом", – добавляет Шевелев.

Он также отмечает, что в 2018 году в унисон отраслевым реформам были объединены усилия крупнейших игроков рынка и создана коммуникационную one voice программа для формирования понимания необходимости реформ и развеивания мифов среди местного населения: "Ведь месторождения, где компании добывают природный газ, часто соседствуют, и мы взаимодействуем практически с одними и теми же целевыми аудиториями — от жителей до местных властей. От совместной работы выигрывает каждая компания, отрасль и государство в целом".

"Многое уже сделано: меняется восприятие и понимание работы газодобывающих компаний, тональность и эффективность коммуникации с местной властью и громадами. Но еще больше предстоит реализовать, ведь речь идет о частых информационных манипуляциях и укоренившихся стереотипах, сложной технической теме и желании ее понять местным населением. Способность отрасли эффективно работать зависит от восприятия и уровня доверия общественности, поэтому данная просветительская программа не просто важна, а необходима. Нами движет общая цель — энергетическая независимость Украины. Для газодобывающей отрасли это сродни своей национальной идее", – пишет Шевелев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шевелев, добыча газа, ДТЭК Нефтегаз

Вы сейчас просматриваете новость " Газодобывающая отрасль за пять лет прошла путь от стагнации до частичного выздоровления – эксперт". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Почему Херсонщина не стала туристическим раем

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Авария на секретной российской подлодке: СМИ назвали причину

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

Лавров назвал требование России к Зеленскому

В Польше найден металлический пропеллер, которому около 3000 лет

Копия отца: Анна Седокова показала подросшего сына Гектора

Ани Лорак показала фото с отдыха

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри - СМИ

Отныне передавать "наверх" не надо: Зеленский разнес таможенников
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь