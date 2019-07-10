Газодобывающая отрасль за пять лет прошла путь от стагнации до частичного выздоровления – эксперт

2018 год стал переломным в трансформации сектора, говорит начальник отдела по коммуникациям ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев

Александр Шевелев. Фото: ДТЭК Нефтегаз.

За последние пять лет газодобывающая отрасль Украины прошла путь от стагнации и разрозненности до частичного выздоровления и синергии.

Об этом в своем блоге на сайте Дело пишет начальник отдела по коммуникациям ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев.

По его словам, 2018 год стал переломным в трансформации сектора: была упрощена разрешительная система, заработал закон о децентрализации ренты, стартовали открытые аукционы в ProZorro.

"Результаты изменений ощутили на себе все стейкхолдеры газодобывающих компаний, к примеру, местные громады получили рентные отчисления и запустили проекты, годами ждавшие финансирования; существенно оживилось сервисное направление; рынок стал более открытым и технологичным", – отмечает Шевелев.

Исторически газодобыча — это сложная и коммуникационно закрытая отрасль, где за десятки лет среди региональных аудиторий укоренились мифы о технологиях добычи, говорит эксперт. Жители районов, на территории которых ведется разработка месторождений, до сих пор искренне удивляются, почему у них не бесплатный газ, ведь "там стоит буровая вышка".

"При этом они понятия не имеют об уровне капиталоемкости и сложности процессов, связанных с газодобычей. Это вызов для всех компаний отрасли, поэтому сегодня они работают не только на улучшение показателей своей репутации, но и на формирование общественного доверия к сектору в целом", – добавляет Шевелев.

Он также отмечает, что в 2018 году в унисон отраслевым реформам были объединены усилия крупнейших игроков рынка и создана коммуникационную one voice программа для формирования понимания необходимости реформ и развеивания мифов среди местного населения: "Ведь месторождения, где компании добывают природный газ, часто соседствуют, и мы взаимодействуем практически с одними и теми же целевыми аудиториями — от жителей до местных властей. От совместной работы выигрывает каждая компания, отрасль и государство в целом".

"Многое уже сделано: меняется восприятие и понимание работы газодобывающих компаний, тональность и эффективность коммуникации с местной властью и громадами. Но еще больше предстоит реализовать, ведь речь идет о частых информационных манипуляциях и укоренившихся стереотипах, сложной технической теме и желании ее понять местным населением. Способность отрасли эффективно работать зависит от восприятия и уровня доверия общественности, поэтому данная просветительская программа не просто важна, а необходима. Нами движет общая цель — энергетическая независимость Украины. Для газодобывающей отрасли это сродни своей национальной идее", – пишет Шевелев.

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