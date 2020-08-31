Газопровод из Румынии в Молдову: соскочит ли Кишинев с российской газовой иглы

«Газпром» в течение года сбросил цену газа для Молдовы в полтора раза

Еще одно государство Европы намерено избавиться от газовой зависимости от России. И после того, как Украина предложила Кишиневу покупать газ из Европы, Молдова соединила свою ГСТ с европейской, протянув "трубу" от румынских Ясс до Унген и дальше – до Кишинева. Новый газопровод повысит энергобезопасность страны, но сможет Кишинев соскочить с российской газовой иглы, разбирались эксперты, опрошенные Deutsche Welle.

Реклама

Румынский национальный оператор Transgaz Romania вложил в проект 70 млн евро. По новой 120-километровой магистрали Молдова сможет ежегодно получать из Румынии 1,5 млрд кубометров голубого топлива. Однако газ по трубе пойдет в лучшем случае в 2022 году, указывают специалисты. И связано это как с технической неготовностью Бухареста поставлять необходимые объемы, так и с высокой ценой газа из Румынии.

Экс-директор молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов говорит: "Сейчас молдавская сторона может принять 1,5 млрд кубов в год, но румынская не в состоянии столько прокачать".

Чтобы газопровод Яссы – Кишинев смог заработать на полную мощность, Румыния должна достроить ветку Онешть – Гэрэешть – Лецкань и построить две компрессорных станции.

"До завершения этих работ мы даже теоретически не можем говорить о румынской альтернативе российскому газу", – уверен Парликов. По его оценке, "при благоприятных обстоятельствах" Молдова начнет получать газ из Румынии не раньше 2022 года.

Реклама

Доктор экономики Михаил Пойсик предупреждает, что румынское топливо будет дороже российского, ведь Бухарест сам покупает российский газ: "Получится, он попадет к нам окружным путем, что, соответственно, повысит его цену".

Преимущество нового газопровода, объяснил эксперт, состоит в повышении энергетической безопасности страны – если вдруг, "например, Украина выставит барьеры перед "Газпромом", Молдова не останется без топлива". И это, отметил Пойсик, перевешивает тот факт, что газ из Румынии тогда придется покупать по более высокой цене.

(Напомним, что Украина уже пять лет не покупает российский газ, однако неоднократно напоминала, что является надежным транзитером голубого топлива из РФ. – "Сегодня".)

"Газпром" в текущем году уже несколько раз снижал цены для Молдовы. В январе Кишинев закупал голубое топливо по 176 долларов за тысячу кубометров, в июле – по 135, а к четвертому кварталу российский газ подешевеет для республики до 100 долларов.

По данным за 2019 год, "Газпром" поставил Молдовы 2,89 млрд кубометров наза. В 2020-м объем может возрасти до 3,15 млрд. С другой стороны, гендиректор компании Transgaz Romania Ион Стериан не так давно заявил, что с 1 октября 2021 года номинальная мощность газопровода Унгены – Кишинев вырастет до 6 млн кубометров в сутки, или до 2,2 млрд в год. Это больше половины нынешних поставок из России.

Реклама

Вместе с тем, утверждает Виктор Парликов, румынского газа на всю Молдову не хватит. Он будет распределяться только по центру и северу страны, "так как юг напрямую подключен к Трансбалканскому газопроводу". Кроме того, "мощностей нового газопровода недостаточно, чтобы покрыть пиковую нагрузку зимой. Хорошо, что зимы пока теплые", добавляет эксперт.

Новый газопровод не дотягивается и до Приднестровья. Лидер Социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин в комментарии местным СМИ назвал проект по его строительству не только альтернативой поставкам газа из России, но и "геополитическим планом, который преследует цель создания единой инфраструктуры Молдовы и Румынии без Приднестровья".

Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат убежден, что никакой геополитики в этом вопросе нет. "Проект целиком и полностью связан с обеспечением энергобезопасности страны. Он позволит на равных говорить с "Газпромом", – заявил Тофилат DW. В договоре с российским концерном есть несколько пунктов, "совсем невыгодных" для Молдовы, напоминает эксперт. В частности, соглашение предусматривает, что "Кишинев и Тирасполь делят доход от транзита газа по стране пополам, хотя на правобережную Молдову приходится 72% всей протяженности трубы, а на Приднестровье – только 28%. Из-за этого Молдова уже потеряла больше 250 млн долларов".

Напомним, в 2020-м году Россия потеряла 11 млрд долларов на продаже газа в Европу, ведь средняя таможенная стоимость экспорта 1 тысячи кубометров российского газа упала со 162 долларов в январе – до 82 в июне, что ниже цены уровня безубыточности "Газпрома".

Также сайт "Сегодня" сообщал, что обнаружение мощного газового месторождения "Сакарья" в Черном море сможет снизить зависимость Турции от импортного голубого топлива, в первую очередь – от российского.

Реклама

Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама