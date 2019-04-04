Cделает ли Газовая директива "Газпром" более сговорчивым: эксперты оценили решение ЕС

России придется принять условия Европейского Союза, считают специалисты

Фото: nord-stream.com.

Cделает ли Газовая директива "Газпром" более сговорчивым: эксперты оценили решение ЕС Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b6d/dd2/5c8b6ddd2833d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b6d/dd2/5c8b6ddd2833d.jpg 2019-04-04T14:10:00+03:00 Экономика России придется принять условия Европейского Союза, считают специалисты

4 апреля Европарламент утвердил новую редакцию Газовой директивы ЕС. Как позитивное голосование повлияет на газового монополиста РФ "Газпром", "Сегодня" расспросили у экспертов.

Как объясняет экономист Александр Охрименко, Газовая директива ставит под контроль Европы сам "Газпром", поскольку по сути она направлена на уничтожение его статуса как монополиста.

"На сегодня есть общеевропейские правила, требующие, чтобы та страна, которая добывает газ, не имела прав владеть газотранспортной системой и продавать газ розничному покупателю. Она имеет право только добыть, нанять ГТС, оптом продать. Это нужно для того, чтобы не было монополиста", – отметил экономист.

Таким образом, говорит он, после голосования за Газовую директиву, "Газпрому" все же придется поступиться полным контролем над газопроводами в Европу.

Он отмечает, что РФ не может заменить европейский рынок сбыта газа, поскольку продавать газ Китаю – технически сложно. Именно поэтому, по словам Охрименко, идея украинско–российского консорциума – это попытка "Газпрома" взять под контроль украинскую ГТС.

"Если сделать российско–украинский консорциум, тогда по ГТС можно поставлять газ, исполняя все европейские законы, но в тот же момент "Газпром" опосредованно будет контролировать украинскую ГТС. "Газпром" очень заинтересован в украинской ГТС, хотя постоянно говорит: нам она не нужна. Нужна!", – убежден Охрименко.

Но, по мнению энергетического эксперта Валерия Боровика, таким планам РФ не суждено сбыться.

"Согласно нашему законодательству, это разговоры "в никуда". У нас четко обусловлено, что компания, которая потенциально может управлять ГТС Украины, не должна принадлежать стране-агрессору. Уже ведутся консультации по форме управления компанией с пятью иностранным газотранспортными компаниями", – отметил он.

Боровик также уточнил, что подобная "европеизация" "Газпрома" путем принятия новой редакции Газовой директивы при определенных условиях могла бы принести Украине больше выгоды.

"Действие Газовой директивы – относительный плюс для украинской ГТС, поскольку больше регулирует отношения в средине ЕС и [расширяет] влияние европейского законодательства на новые проекты. К сожалению, европейский потребитель заключает контракт на поставки газа на западной границе, то есть в российской зоне ответственности поставки через Украину… Если бы мы или европейские потребители заключали контракт на транспортировку газа через территорию Украины на восточной границе, тогда это наша зона ответственности, тогда полностью под нормами европейского законодательства подпадали поставки через территорию Украины", – объяснил эксперт.

В целом это голосование, а также неопределенность Дании в отношении участия в проекте "Северный поток-2", подталкивают РФ к продлению контракта на транзит газа через Украину, который истекает в этом году. Правда, скорее всего, это будут краткосрочные договоры, отмечает Боровик.

Напомним, 18 марта профильный комитет Европарламента одобрил поправки в Газовую директиву. Сегодня, 4 апреля, эти изменения утвердил и сам Европаламент. Финальное решение по вопросу примет Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока — 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. Россия собирается ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2019 года.

Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам.

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.