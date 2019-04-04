Газовая директива изменится: Европарламент принял решение по "Северному потоку – 2"

Окончательный "вердикт" вынесет Совет ЕС

Фото: nord-stream.com

Газовая директива изменится: Европарламент принял решение по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3bc/30b/5c63bc30b0bac.jpg 2019-04-04T13:22:00+03:00 Экономика Окончательный "вердикт" вынесет Совет ЕС

Европарламент (ЕП) утвердил проект поправок в Газовую директиву ЕС, которая позволит расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока — 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в пользу документа на пленарной сессии ЕП в европейской столице.

"Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей платить гораздо более высокие счета за электроэнергию. Это отличные новости для наших граждан, промышленности и нашей общей безопасности в ЕС", — заявил глава комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польский евродепутат Ежи Бузек, который стал автором проекта.

Теперь доработанный текст документа будет передан в Совет ЕС для окончательного утверждения и введения в действие.

Напомним, 18 марта профильный комитет Европарламента одобрил поправки в Газовую директиву. Документ с этими поправками и принял сегодня, 4 апреля, Европарламент.

Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока — 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. Россия собирается ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2019 года.

Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

Впрочем, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2":

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.