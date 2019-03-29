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Газовая директива: стало известно, когда в ЕС примут решение по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 14:21

Изменения затронут строительство российского газопровода в обход Украины

Фото: Flickr
Газовая директива: стало известно, когда в ЕС примут решение по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b6/bdb/5c87b6bdbbfad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b6/bdb/5c87b6bdbbfad.jpg Экономика Изменения затронут строительство российского газопровода в обход Украины

Европарламент (ЕП) утвердит проект поправок в Газовую директиву ЕС на пленарной сессии в Брюсселе 3–4 апреля. Об этом свидетельствует повестка дня сессии ЕП.

"На 3 апреля запланирована дискуссия по общим правилам внутреннего рынка ЕС по природному газу, состоится обсуждение доклада комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике о Газовой директиве ЕС", - отмечается в повестке.

Голосование по документу намечено на 4 апреля.

Поправки позволят расширить возможности Еврокомиссии по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока - 2". 

Напомним, 18 марта профильный комитет Европарламента одобрил поправки в Газовую директиву. После их утверждения на сессии Европарламента 4 апреля доработанный текст будет передан в Совет ЕС для окончательного утверждения и введения в действие.

Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Поправки должны привести функционирование "Северного потока – 2" в соответствие с теми внутренними нормами Евросоюза, которые действуют по аналогичным газотранспортным проектам. Ранее сайт "Сегодня" разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

Впрочем, полного единства по "Северному потоку – 2" в Европе пока нет. В добавок к недовольству проектом со стороны Польши и Балтийских стран, Дания может замедлить строительство "Северного потока – 2":


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Тег ЕС, речь, голосование, Северный поток 2, газовая директива

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Источник:

ТАСС

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