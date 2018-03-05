"Газовая война": "Газпром" откажется платить по решению Стокгольмского арбитража – эксперт

Российский газовый монополист "Газпром" в ответ на решение Стокгольмского арбитража фактически развязал "газовую войну" с украинским "Нафтогазом". Такое мнение высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

По его словам, российская компания будет стремиться максимально затянуть выплаты по решению Стокгольмского арбитража,

"Мы уже сейчас являемся свидетелями того, как фактически началась война между "Газпромом" и "Нафтогазом". Речь безусловно идет о разрыве всех соглашений, который анонсировал "Газпром". Он не хочет выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда, и таким образом (хочет – Ред.) затянуть процесс. И некоторые эксперты уже заявляют, что это может (продолжаться – Ред.) два-три года, и никаких выплат в принципе не будет", – рассказал Бала.

Напомним, ране в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.