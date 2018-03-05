"Газовая война": в "Нафтогазе" озвучили принципиальную позицию

В "Нафтогазе" пока не видят достаточных оснований для расторжения контрактов по транзиту газа через Украину – при том, что российский "Газпром" заявил о намерении разорвать контракты с украинской стороной. Об этом рассказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы не видим пока оснований для разрыва договора по транзиту. Пояснение со стороны "Газпрома" и предложения по пересмотру контракта и условия разрыва для нас выглядят неприемлемо", – сообщил Витренко.

По его словам, контракт между "Нафтогазом и "Газпромом" предусматривает время на консультации по спорным вопросам до обращения в арбитраж:

30 дней консультаций по поставкам Украине газа;

45 дней консультаций по транзиту газа через территорию Украины.

"Мы тщательно изучаем информацию. Мы можем со своей стороны подчеркнуть, что... для нас является очень важным сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинцам, так и европейцам. Любые действия (России по прекращению транзита газа через Украину – Ред.) не будут поддержаны и положительно нами восприняты", – подчеркнул Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" также отметил, что Украина, со своей стороны, готова обращаться в Стокгольмский арбитраж, как это предусмотрено договорами с "Газпромом", в случае провала переговоров.

"Наша принципиальная позиция была и остается таковой, что мы хотим привести все наши отношения с "Газпромом" в максимальное соответствие с правилами и нормами Европы. Мы готовы вести переговоры с "Газпромом", а если не договоримся, то обратиться в Арбитраж", – заявил Витренко.

По его словам, Украина уже не вернется к "кабальным" условиям, по которым работала с российским "Газпромом" ранее.

"Мы готовы к конструктивным переговорам с "Газпромом", которые приближают нас к европейским стандартам, а не отдаляют. И подчеркиваем, что времена, когда Украина должна была работать на кабальных условиях, прошли, и возвращаться к этим временам не будем", – резюмировал Витренко.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.