"Газовая война": Витренко объяснил, на какие средства "Нафтогаз" может закупать голубое топливо

В компании напомнили о действующей кредитной линии с международным банком и допустили выпуск еврооблигаций в случае потребности

НАК "Нафтогаз Украины" обладает в настоящее время достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также имеет возможность привлечь дополнительные средства от международных финансовых организаций и на рынке ценных бумаг. О этом заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовыми ресурсами. У нас есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк, линия на $500 млн – Ред.), которую мы можем использовать для закупки газа, например, в апреле", – рассказал Витренко.

Топ-менеджер компании добавил, что "Нафтогаз" также ведет переговоры о возобновлении кредитной линии с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на $300 млн. Кроме того, по его словам, у компании есть возможность для привлечения дополнительных средств выйти и на международный рынок ценных бумаг.

"Нафтогаз" сейчас относительно спокойно может выйти на международный финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму", – отметил главный коммерческий директор "Нафтогаз".

Витренко напомнил, что ранее у "Нафтогаза" был непокрытый долг в $4 млрд, однако после первого решения Стокгольмского арбитража в конце прошлого года по контракту на поставку он уменьшился до $2 млрд.

"После выигрыша $4,6 млрд (согласно решению Стокгольмского арбитража по контракту на транзит в конце февраля – Ред.) у нас нет никакого долга перед "Газпромом, а есть его долг перед нами, на который каждый день плюс $0,5 млн насчитывается процентов", – объяснил Витренко.

Он также подчеркнул, что "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" компенсации за переплату при вынужденных закупках в марте газа в Европе из-за отказа "Газпрома" поставить этот газ по контракту на поставку – по утвержденной Стокгольмским арбитражем цене в $352 доллара за тысячу "кубов". Напомним, данная переплата, по оценкам компании, составила 34%.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли, несмотря на "газовую войну" России и Украины. В компании отметили, что Киев предотвратил искусственный кризис, который пыталась осуществить РФ.

В свою очередь в Минэнерго РФ сделали заявление по транзиту газа в Европу через Украину, признав, что транзит газа через Украину надежен.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта.