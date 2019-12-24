Газовые переговоры: "Газпром" может отменить предыдущие решения

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Министерстве энергетики опасаются, что "Газпром" может отказаться от предыдущих договоренностей относительно транзита газа по территории Украины в последний момент. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в колонке для ЭП.

"Газпром" очень сложная и непредсказуемая сторона переговоров. Об этом нужно помнить всем, кто садится с его представителями за один стол. На прошлой неделе мы достигли существенного прогресса, который вылился в подписание протокола. В нашу пользу сыграло много факторов: от готовности правительства к худшему сценарию – к санкциям США. Но протокол – это еще не соглашение. В последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано – транзита нет", – отмечает министр.

Он опасается, что в последний момент "Газпром" может отменить свои предыдущие решения относительно транзитного соглашения.

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"Может ли вторая сторона "соскочить" в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет "Газпром". Украина покажет себя как надежный и договороспособный транзитный партнер Европы, который может идти на разумные компромиссы, которые отвечают нашим национальным интересам и энергетической безопасности Евросоюза. И теперь, если контракта не будет до 31 декабря, а с нового года в телевизоре будут показаны панические кадры замерзающих европейских городов, то под давлением Европы "подписывайте быстрее!" окажемся не мы, а "Газпром", – отметил Оржель.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что о похожем варианте развития событий говорят и в "Нафтогазе Украины". В компании признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского "Газпрома".

Напомним, Украина не станет судиться с Россией из-за 12,2 млрд долларов, поскольку выигрыш дела был только потенциальным и через 3-5 лет. "Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд долларов, из них 3 – живыми деньгами – уже до наступления 2020 года. И это – без кабальных условий по приобретению российского газа. Что такое 12,2 млрд долларов, о которых говорится в протоколе? Это – потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду", – отметил министр энергетики и защиты окружающей среды Оржель.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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