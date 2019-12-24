Газовые переговоры: как "Нафтогаз" распорядится 3 млрд долларов

Три миллиарда долларов, которые российский "Газпром" выплатит "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей. Об этом в эфире hromadske заявил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
"3 млрд долларов, которые согласился выплатить "Газпром", – ощутимая сумма для "Нафтогаза". Во-первых, у "Нафтогаза" имеются определенные кредиты, которые необходимо выплатить. Во-вторых, это могут быть средства, которые инвестируют в увеличение добычи газа, это также важно. И третье: "Нафтогаз" – это государственная компания, которая платит государству дивиденды, которые предназначены для пополнения государственного бюджета", – сказал он.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз" рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины, поскольку допускает невыполнение Россией обещаний по транзиту газа.
Также мы сообщали о том, что "Нафтогаз" пытается договориться о переносе "точек передачи газа" на границу Украины и России и привлечь к их работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ в Украине.
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