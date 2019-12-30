Газовые переговоры на финише: в Кремле прокомментировали

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Директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил о завершении переговоров с "Газпромом".

"Сегодня (30 декабря, – Ред.) в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи – своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", – написал он в Facebok.

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Тем временем Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины.

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, ведущаяся работа "непростая".

"Пока не будем забегать вперед, и делать какие-то прогнозы", – отметил представитель Кремля.

Напомним, переговоры России и Украины о транзите газа начались в австрийской столице Вене в четверг, 26 декабря, продолжились в пятницу и шли все выходные. Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет – "борьба идет за каждую запятую".

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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